Разведка Британии о мобилизации на оккупированном Запорожье: желаемого эффекта не будет

Британские разведчики не верят, что российские оккупанты достигнут желаемого эффекта во время первого призыва на временно захваченной территории Запорожской области.

Мобилизация на оккупированном Запорожье: что известно

То, что россияне готовятся к мобилизации на оккупированной территории Запорожской области, свидетельствует подписанный 17 апреля пророссийским губернатором Запорожской области приказ.

В документе, в частности, зафиксировано, какие мероприятия запланированы для проведения призыва на военную службу в оккупированных районах Запорожской области.

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К слову, это будет первый призыв на захваченной части территории Запорожской области с тех пор, как президент РФ Владимир Путин сделал заявление об аннексии в сентябре 2022 года.

Британские разведчики предполагают, что этим призывом Россия, очевидно, стремится восполнить свои силы в Украине, однако не верят, что оккупантам удастся достичь желаемого эффекта, ведь значительная часть населения области выехала.

Так, в Мелитополе, ныне крупнейшем оккупированном городе Запорожской области, осталось лишь 40% населения, проживавшего там до вторжения РФ.

Да и то, половина из тех, кто сейчас проживает в Мелитополе, это этнические россияне, которых захватчики заманили в город работой.

Мобилизация на оккупированной территории Запорожской области, продолжают далее в разведке Минобороны Великобритании, среди прочего является частью более широкой кампании РФ по принуждению населения к принятию российского руководства.

– Призыв, так же, как и попытки заставить местных жителей получить паспорта РФ и проголосовать на недавних президентских выборах, является продолжением непрерывной политики русификации, которую Кремль внедряет на временно оккупированных территориях Украины, – отмечают в британской разведке.

Полномасштабная война в Украине длится уже 802-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР

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