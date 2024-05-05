Укр Рус
Укр Рус
Популярные
В Житомирской области обнаружили застреленной всю семью: среди погибших семилетняя девочка
ЕС примет решение о возвращении украинских мужчин домой — Подоляк
Электронный кабинет военнообязанного: в Минобороны сообщили дату запуска
Зеленский заявил, что Украина находится перед новым этапом войны
Правила пересечения границы могут измениться из-за закона о мобилизации — ГПСУ
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Разведка Британии о мобилизации на оккупированном Запорожье: желаемого эффекта не будет

Російські військові

Британские разведчики не верят, что российские оккупанты достигнут желаемого эффекта во время первого призыва на временно захваченной территории Запорожской области.

Мобилизация на оккупированном Запорожье: что известно

То, что россияне готовятся к мобилизации на оккупированной территории Запорожской области, свидетельствует подписанный 17 апреля пророссийским губернатором Запорожской области приказ.

В документе, в частности, зафиксировано, какие мероприятия запланированы для проведения призыва на военную службу в оккупированных районах Запорожской области.

Сейчас смотрят

К слову, это будет первый призыв на захваченной части территории Запорожской области с тех пор, как президент РФ Владимир Путин сделал заявление об аннексии в сентябре 2022 года.

Британские разведчики предполагают, что этим призывом Россия, очевидно, стремится восполнить свои силы в Украине, однако не верят, что оккупантам удастся достичь желаемого эффекта, ведь значительная часть населения области выехала.

Так, в Мелитополе, ныне крупнейшем оккупированном городе Запорожской области, осталось лишь 40% населения, проживавшего там до вторжения РФ.

Да и то, половина из тех, кто сейчас проживает в Мелитополе, это этнические россияне, которых захватчики заманили в город работой.

Мобилизация на оккупированной территории Запорожской области, продолжают далее в разведке Минобороны Великобритании, среди прочего является частью более широкой кампании РФ по принуждению населения к принятию российского руководства.

Призыв, так же, как и попытки заставить местных жителей получить паспорта РФ и проголосовать на недавних президентских выборах, является продолжением непрерывной политики русификации, которую Кремль внедряет на временно оккупированных территориях Украины, – отмечают в британской разведке.

Полномасштабная война в Украине длится уже 802-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР

Война в Украине, Великобритания, Владимир Путин, Запорожская область, Мобилизация, Призов, Разведка, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В ВСУ опровергли захват Россией завода в Красногоровке
гаубиця М777, ЗСУ
Украина — в главных темах: лидер Китая Си прибыл во Францию, начав свое турне по Европе
Президент Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию в рамках турне по Европе: планируется обсуждение войны в Украине
Священнослужители ПЦУ тайно работают на ВОТ — Епифаний
Епіфаній
Оккупанты обстреляли Харьков на Пасху: пострадавших уже 14
Взрывы в Харькове 5 мая 2024 года: что известно
В Генштабе пояснили принцип проверки данных призывника в электронном кабинете
військовий квиток, мобілізація

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь