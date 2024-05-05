В оккупированном Бердянске подорвали коллаборанта – работника колонии
Сегодня утром в оккупированном Бердянске Запорожской области взорвали машину, в которой находился коллаборационист Евгений Ананьевский — сотрудник исправительной колонии.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Подрыв машины предателя
По информации от наших разведчиков, взрыв в Бердянске прогремел около 09:40.
Взорвали машину Ford Kuga, которая принадлежала Ананьевскому Евгению Александровичу. Он является одним из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77.
— В результате подрыва причастного к пыткам над украинскими пленными Евгения Ананьевского ликвидировали, – подчеркнули в ГУР и отметили, что за каждое военное преступление врагам будет справедливое возмездие.
Ранее о взрыве в Бердянске и ликвидации коллаборанта сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына. По ее словам, взрывное устройство заложили под машину.
Взрывы в Бердянске
2 мая вечером в оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы, после чего вспыхнул пожар в микрорайоне Колония. Местные жители сообщали, что именно в том микрорайоне россияне ремонтируют свою военную технику.
Полномасштабная война в Украине длится уже 802-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Виктория Галицына