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Марта Бондаренко, редактор ленты

В оккупированном Бердянске подорвали коллаборанта – работника колонии

колаборант у бердянську

Сегодня утром в оккупированном Бердянске Запорожской области взорвали машину, в которой находился коллаборационист Евгений Ананьевский — сотрудник исправительной колонии.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Подрыв машины предателя

По информации от наших разведчиков, взрыв в Бердянске прогремел около 09:40.

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Взорвали машину Ford Kuga, которая принадлежала Ананьевскому Евгению Александровичу. Он является одним из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77.

— В результате подрыва причастного к пыткам над украинскими пленными Евгения Ананьевского ликвидировали, – подчеркнули в ГУР и отметили, что за каждое военное преступление врагам будет справедливое возмездие.

Ранее о взрыве в Бердянске и ликвидации коллаборанта сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына. По ее словам, взрывное устройство заложили под машину.

В Бердянске взорвали коллаборанта 5 мая: что известно

Фото: Вікторія Галіцина

Взрывы в Бердянске

2 мая вечером в оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы, после чего вспыхнул пожар в микрорайоне Колония. Местные жители сообщали, что именно в том микрорайоне россияне ремонтируют свою военную технику.

Полномасштабная война в Украине длится уже 802-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Виктория Галицына

Бердянск, Война в Украине, Взрыв
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