5 мая, в день Пасхи, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский адресовал слова поздравлений военным и гражданским.

Поздравление Сырского с Пасхой военным

Поздравляя военных с Пасхой, Сырский прежде всего обратился ко всем собратьям и посестрам, которые сегодня не могут разделить радость этого праздничного дня со своей семьей, потому что воюют с врагом на передовой.

– Особые мои слова благодарности и поддержки украинским защитникам и защитницам, которые в этот праздничный день хранят покой всей Украины, – отметил главнокомандующий ВСУ.

Главком отмечает: желает всем украинским воинам крепкого здоровья, стойкости, силы и мужества.

– Пусть Воскресший Господь, победивший смерть, дает нам силы для победы над врагом и утверждает нас в борьбе добра над злом!

Как бы нам ни было тяжело, но мы знаем, что после самой темной ночи приходит день. Мы знаем, что после Христовых страданий и смерти будет Воскресение Христово! Мы знаем, что после этой коварной кровожадной российской агрессии наступит наша украинская победа! – отметил Александр Сырский.

Поздравление Сырского с Пасхой гражданским

Обращаясь к гражданским, Сырский призвал тех, кто придет сегодня в храмы, вспомнить в своих молитвах каждого украинского воина, который в эти минуты ценой своего здоровья и жизни отбивает атаки российских захватчиков и сохраняет наше спокойствие.

– В этот день вспомните о каждом, кто сейчас на боевом дежурстве и поблагодарите их за защиту Украины, – отметил Александр Сырский.

Главком попросил также пригласить за семейный пасхальный стол каждого украинского ветерана – защитника или защитницу, потерявших свое здоровье в борьбе с российскими оккупантами.

Главнокомандующий ВСУ попросил не оставлять их одинокими и забытыми, а помнить об их героизме и мужестве.

– Призываю не забывать каждого украинского героя, который в борьбе за свободу и независимость Украины отдал самое ценное – свою жизнь!

Помните их в своих пасхальных молитвах, потому что благодаря им мы можем праздновать Пасху в независимой Украине. Вечная слава и вечная память! Воскресший Христос – победитель рядом с украинским народом! Христос Воскрес! Воистину Воскрес! – отметил в завершение Александр Сырский.

Полномасштабная война в Украине длится уже 802-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Александр Сырский

Фото: Александр Сырский

