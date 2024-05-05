Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери РФ на 5 мая: ликвидировано 860 оккупантов и два десятка артсистем
Потери РФ на 5 мая 2024 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 860 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 802-е сутки полномасштабной войны превысили 474 тыс.
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Потери РФ на 5 мая 2024
- личного состава – около 474 260 (+860);
- танков ‒ 7 375 (+9);
- боевых бронированных машин – 14 179 (+18);
- артиллерийских систем – 12 212 (+21);
- реактивных систем залпового огня – 1 057 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 790 (+2);
- самолетов – 349 (+1);
- вертолетов – 325;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 9 636 (+25);
- крылатых ракет – 2 147 (+1);
- кораблей (катеров) ‒ 26;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 16 418 (+37);
- специальной техники – 2 002 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 802-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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