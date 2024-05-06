Делаем максимум, чтобы дать больше оружия для воинов: Зеленский провел Ставку

Украина делает максимум для того, чтобы предоставить больше оружия для наших воинов путем собственного производства и поставок от партнеров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 803-х суток полномасштабной войны России против Украины.

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— Только что провел заседание Ставки. Первое — это фронт. Доклад главкома: он был на передовой, непосредственно в бригадах. Доложил о ключевых вызовах и потребностях. Готовимся. Был доклад о собственном производстве оружия и комплектации бригад. Максимум делаем, чтобы дать больше оружия для наших воинов, — заявил президент Украины.

Отдельное внимание уделили поставкам от партнеров — сроки и возможность ускорить реальное поступление оружия и снарядов.

— Реально. Фактически. За политическими решениями должна быть реальная логистика — реальное получение оружия. Все, кто вовлечен, должны сейчас работать 24/7 с партнерами, в частности, с США, — подчеркнул президент.

Саммит мира в Швейцарии

Состоялось несколько международных разговоров — сейчас чрезвычайно активно готовятся к инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии.

— И важно, чтобы на Саммите смогли проявить свое лидерство как можно больше государств и субъектов, которые заинтересованы в полной силе Устава ООН и международного права, — считает Владимир Зеленский.

Настоящее восстановление спокойствия в международных отношениях возможны только при условии, что мировое большинство присоединится к установлению мира, принудит Россию к миру и признавать базовые правила нормального сосуществования народов.

— Нынешний мир — это большинство, в котором никто не имеет и не должен иметь привилегии навязывать что-то другим народам. Тем более навязывать насилием. Все одинаково важны. Каждый народ одинаково заслуживает уважения. Именно в этом — наша Формула мира выгодна каждому народу, — подчеркнул президент Украины.

Саммит мира позволяет не на словах, а реально показать, кто действительно за равноправие в мире. Завтра и в ближайшие недели Украина будет работать со странами и лидерами, чтобы международное право было поддержано международной солидарностью.

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