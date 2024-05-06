США, вероятно, придется вмешаться в войну, если Украина “упадет” — лидер демократов

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что США должны продолжать помогать Украине, чтобы предотвратить более масштабную войну.

Об этом он сказал в интервью журналистке Норе О’Доннелл для программы 60 минут на телеканале CBS News.

Хаким Джеффрис также обвинил в задержке американской помощи Украине “пропутинскую фракцию” в Республиканской партии.

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— Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, то существует большая вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт — не только с помощью наших денег, но и с помощью наших военнослужащих, — сказал Джеффрис.

Путин несет угрозу НАТО

По словам демократа, российский диктатор Владимир Путин хочет воссоздать Советский Союз и при этом угрожать НАТО.

Хаким Джеффрис напомнил, что после вторжение в Грузию Путин не остановился, так же как и не остановился после захвата Крыма и части востока Украины.

— Неужели мы должны поверить, что перед лицом такой последовательной агрессии, если мы позволим Владимиру Путину добиться целей в Украине, он остановится только в Украине? Конечно, нет, — сказал Джеффрис.

Помощь США для Украины

В прошлом месяце Конгресс США одобрил выделение помощи Украине военной на сумму 61 млрд долларов. Законодатели полгода не могли за него проголосовать из-за выдвинутых условий республиканцев относительно безопасности американской границы.

Джеффрис заявил, что в Республиканской партии растет пропутинская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и почему-то считает, что Россия не является врагом США.

В прошлом месяце глава комитета по иностранным делам республиканец Майкл Маккол и председателя комитета по разведке республиканец Майк Тернер заявили, что российская пропаганда проникла в их партию.

В Сенате 15 республиканцев проголосовали против увеличения помощи Украине. Например, сенатор Джей Ди Вэнс из Огайо в прошлом месяце написал статью, в которой утверждал, что Украине не хватает людей и военной мощи для победы в войне, и что американская поддержка недостаточна, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

Хаким Джеффрис указывает, что подобные заявления лишь продвигают пропаганду Владимира Путина. По его словам, украинские военные уже более двух лет сдерживают оккупантов, поэтому очень важно довести дело до конца.

Ранее сообщалось, что США ведут переговоры с партнерами по G7 относительно предоставления Украине помощи в размере $50 млрд.

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