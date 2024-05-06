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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Удар по Золочеву и уничтожение катера РФ в Крыму: новости 6 мая

Что произошло в Украине и мире: главные новости за 6 мая 2024 года
Фото: Факти ICTV

Президент Владимир Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней.

Россия нанесла удары авиабомбами по Золочеву Харьковской области. Ситуация на фронте остается сложной. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, выйти к Курахово и Покровску.

Украинские разведчики уничтожили российский скоростной катер Мангуст во временно оккупированном Крыму.

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Что произошло в Украине и мире за сутки 6 мая 2024 года – читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.

Продление военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней.

Когда документы примут, тогда военное положение и мобилизация в Украине будут продлены с 5 часов 30 минут 14 мая на 90 суток, то есть до 11 августа 2024 года.

Что произошло в Украине и мире: главные новости за 6 мая 2024 года

Фото: Генштаб ВСУ

Попытки оккупантов выйти к Курахово и Покровску

В восточных областях Украины остается сложная ситуация на фронте. Российские оккупанты пытаются выйти к населенным пунктам Курахово и Покровск Донецкой области, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, на Покровском и Кураховском направлениях сосредоточены основные ударные силы врага, который пытается прорвать оборону Сил обороны Украины и выйти к крупным населенным пунктам.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что Россия ежедневно атакует позиции ВСУ, имея изначально численное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике.

Что произошло в Украине и мире: главные новости за 6 мая 2024 года

Фото: Генштаб ВСУ

Удар авиабомбами по Золочеву

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области.

По данным ОВА, в результате удара КАБами в Золочеве повреждены здания детско-юношеской спортивной школы, поселкового совета, детской юношеской школы, культуры, управления социальной защиты и суда, а также еще около 10 частных домов.

В ОВА отметили, что осколочные ранения и контузию получила 59-летняя женщина. Прямым ударом КАБ уничтожена котельная детско-юношеской спортивной школы и два частных дома.

Что произошло в Украине и мире: главные новости за 6 мая 2024 года

Фото: ГСЧС

Военная помощь от Италии

Италия намерена вскоре принять новый пакет военной помощи для Украины, заявил министр обороны Гвидо Крозетто.

По его словам, в ближайшие недели Италия утвердит пакет поддержки, чтобы Украина могла продолжать защищаться от России.

Гвидо Крозетто добавил, что хоть страна и поддерживает Украину по борьбе с российской агрессией, но он не рассматривает вариант, чтобы итальянские войска были вовлеченными в конфликт.

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Уничтожение скоростного катера РФ Мангуст в Крыму

Украинским разведчикам удалось уничтожить российский скоростной катер Мангуст в бухте Узкая на территории временно оккупированного Крыма.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, это сделало подразделение Group 13, которое уничтожило катер проекта 12150 Мангуст с помощью морского дрона Magura V5.

Россия использует такие катера как многоцелевые скоростные суда для патрулирования акватории, борьбы с диверсантами и поисково-спасательных операций.

На некоторых из них установлены боевые дистанционно-управляемые модули с основным штатным оружием — пулеметной установкой калибром 14,5 мм.

В то же время Мангуст имеет два автоматических гранатомета АГС-17, ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64 и два ПЗРК типа Игла или Верба. Ориентировочная стоимость такого катера составляет около $3 млн.

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атака дронами, Война в Украине, Военное положение, Крым, Мобилизация, Покровськ, Харьковская область
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