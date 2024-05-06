Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери РФ на 6 мая превысили 475 тысяч: ликвидировано еще 1 040 оккупантов
Потери РФ на 6 мая 2024 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 040 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 803-е сутки полномасштабной войны превысили 475 тыс.
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Потери РФ на 6 мая 2024
- личного состава – около 475 300 (+1 040);
- танков ‒ 7 380 (+5);
- боевых бронированных машин – 14 213 (+34);
- артиллерийских систем – 12 250 (+38);
- реактивных систем залпового огня – 1 057;
- средств противовоздушной обороны – 791 (+1);
- самолетов – 349;
- вертолетов – 325;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 9 683 (+47);
- крылатых ракет – 2 148 (+1);
- кораблей (катеров) ‒ 26;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 16 477 (+59);
- специальной техники – 2 008 (+6).
Полномасштабная война в Украине длится уже 803-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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