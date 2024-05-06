Потери РФ на 6 мая превысили 475 тысяч: ликвидировано еще 1 040 оккупантов

Потери РФ на 6 мая 2024 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 040 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 803-е сутки полномасштабной войны превысили 475 тыс.

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Потери РФ на 6 мая 2024

личного состава – около 475 300 (+1 040);

танков ‒ 7 380 (+5);

боевых бронированных машин – 14 213 (+34);

артиллерийских систем – 12 250 (+38);

реактивных систем залпового огня – 1 057;

средств противовоздушной обороны – 791 (+1);

самолетов – 349;

вертолетов – 325;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 9 683 (+47);

крылатых ракет – 2 148 (+1);

кораблей (катеров) ‒ 26;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 16 477 (+59);

специальной техники – 2 008 (+6).

Полномасштабная война в Украине длится уже 803-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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