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Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери РФ на 6 мая превысили 475 тысяч: ликвидировано еще 1 040 оккупантов

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери РФ на 6 мая 2024 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 040 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 803-е сутки полномасштабной войны превысили 475 тыс.

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Потери РФ на 6 мая 2024

  • личного состава – около 475 300 (+1 040);
  • танков ‒ 7 380 (+5);
  • боевых бронированных машин – 14 213 (+34);
  • артиллерийских систем – 12 250 (+38);
  • реактивных систем залпового огня – 1 057;
  • средств противовоздушной обороны – 791 (+1);
  • самолетов – 349;
  • вертолетов – 325;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 9 683 (+47);
  • крылатых ракет – 2 148 (+1);
  • кораблей (катеров) ‒ 26;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16 477 (+59);
  • специальной техники – 2 008 (+6).

Полномасштабная война в Украине длится уже 803-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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