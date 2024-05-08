Массированный обстрел Украины, ограничения электроснабжения и мобилизация: главные новости 8 мая
В Украине в результате обстрела РФ была повреждена энергетическая инфраструктура сразу в нескольких областях. Поэтому для потребителей промышленности и бизнеса были введены соответствующие ограничения.
Плодотворным выдался день для Верховной Рады. Нардепы одобрили законопроект о мобилизации осужденных, а журналистам возобновили доступ к заседаниям парламента. Также соответствующими указами президента Украины Владимира Зеленского еще на два месяца было продлено действие военного положения и мобилизации.
Кроме того, из оккупированной части Херсонской области удалось вернуть украинских детей.
Что произошло в Украине и мире за сутки 8 мая 2024 года — читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.
- Удар по энергетической инфраструктуре Украины
- Законопроекты о мобилизации
- Возобновление доступа журналистам в Раду
- Возвращение детей с Херсонщины
- Лина Костенко и Валерий Залужный получили звания
Удар по энергетической инфраструктуре Украины
8 мая Россия нанесла серьезный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях, повреждены линии электросети в Киевской области.
На западе страны была повреждена газовая инфраструктура.
В ДТЭК сообщили о серьезных повреждениях оборудования трех теплоэлектростанций компании во время обстрелов 8 мая.
Отключение света сегодня применят для промышленных потребителей. В Укрэнерго предупредили, если использование электроэнергии будет расти и дальше, то 8 мая соответствующие ограничения коснутся и бытовых потребителей.
— Враг хочет лишить нас возможности достаточно производить и передавать электроэнергию. Экономное использование электроэнергии — вклад каждого из нас в победу. Особенно важно ответственное потребление в утренние и вечерние часы, — отмечает министр энергетики Герман Галущенко.
8 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками Shahed-136/131. Более подробно о массированном обстреле 8 мая Украины, читайте по ссылке.
Законопроекты о мобилизации
8 мая Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11079-1 о мобилизации осужденных. За соответствующий документ проголосовали 279 нардепов.
— Риски по антикоррупции (в частности относительно топ-коррупционеров), которые отмечал антикоррупционный комитет, убрали только частично, — отметил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Кроме того, сегодня Рада утвердила указы президента (#11235, 11235) о продлении действия военного положения и мобилизации до 11 августа 2024 года.
Возобновление доступа журналистам в Раду
Журналистам возобновили доступ в Раду, соответствующее распоряжение подписал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Теперь журналисты имеют возможность освещать деятельность парламента непосредственно в его помещении.
— Соответствующее распоряжение подписал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Распоряжением утверждено положение Об аккредитации медиа при Верховной Раде Украины девятого созыва на период действия военного положения в Украине, — говорится в сообщении Верховной Рады.
Возвращение детей с Херсонщины
Еще 11 детей вернули из оккупации на Херсонщине.
На подконтрольную Украине территорию вернули двух девочек-сирот 10 и 13 лет. А также девять детей, которые имеют родителей или одного из них. Это 5 девочек и 4 мальчика в возрасте от 1 до 16 лет.
Лина Костенко и Валерий Залужный получили звания
Лина Костенко и Валерий Залужный получили звание Почетных граждан Киева.
— Лина Васильевна в течение многих лет олицетворяет несокрушимость и свободную, талантливую душу украинцев. Дух свободы и смелости! Валерия Федоровича мы отмечали за его личные заслуги во время обороны столицы и в защите государственного суверенитета и свободы Украины. Был очень рад вручить награды Лине Костенко и Валерию Залужному дома у Лины Васильевны, — добавляет мэр Киева Виталий Кличко.
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Вручение наград состоялось дома у Лины Васильевны. В гости к ней пришли Виталий Кличко и Валерий Залужный. По словам мэра Киева, принятое решение является способом выразить свое уважение и почтение людям, которые являются моральными авторитетами для всех украинцев и киевлян в частности.