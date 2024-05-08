Массированный обстрел Украины, ограничения электроснабжения и мобилизация: главные новости 8 мая

В Украине в результате обстрела РФ была повреждена энергетическая инфраструктура сразу в нескольких областях. Поэтому для потребителей промышленности и бизнеса были введены соответствующие ограничения.

Плодотворным выдался день для Верховной Рады. Нардепы одобрили законопроект о мобилизации осужденных, а журналистам возобновили доступ к заседаниям парламента. Также соответствующими указами президента Украины Владимира Зеленского еще на два месяца было продлено действие военного положения и мобилизации.

Кроме того, из оккупированной части Херсонской области удалось вернуть украинских детей.

Сейчас смотрят

Что произошло в Украине и мире за сутки 8 мая 2024 года — читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.

Удар по энергетической инфраструктуре Украины

8 мая Россия нанесла серьезный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях, повреждены линии электросети в Киевской области.

На западе страны была повреждена газовая инфраструктура.

В ДТЭК сообщили о серьезных повреждениях оборудования трех теплоэлектростанций компании во время обстрелов 8 мая.

Отключение света сегодня применят для промышленных потребителей. В Укрэнерго предупредили, если использование электроэнергии будет расти и дальше, то 8 мая соответствующие ограничения коснутся и бытовых потребителей.

— Враг хочет лишить нас возможности достаточно производить и передавать электроэнергию. Экономное использование электроэнергии — вклад каждого из нас в победу. Особенно важно ответственное потребление в утренние и вечерние часы, — отмечает министр энергетики Герман Галущенко.

8 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками Shahed-136/131. Более подробно о массированном обстреле 8 мая Украины, читайте по ссылке.

Законопроекты о мобилизации

8 мая Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11079-1 о мобилизации осужденных. За соответствующий документ проголосовали 279 нардепов.

— Риски по антикоррупции (в частности относительно топ-коррупционеров), которые отмечал антикоррупционный комитет, убрали только частично, — отметил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Кроме того, сегодня Рада утвердила указы президента (#11235, 11235) о продлении действия военного положения и мобилизации до 11 августа 2024 года.

Возобновление доступа журналистам в Раду

Журналистам возобновили доступ в Раду, соответствующее распоряжение подписал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Теперь журналисты имеют возможность освещать деятельность парламента непосредственно в его помещении.

— Соответствующее распоряжение подписал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Распоряжением утверждено положение Об аккредитации медиа при Верховной Раде Украины девятого созыва на период действия военного положения в Украине, — говорится в сообщении Верховной Рады.

Возвращение детей с Херсонщины

Еще 11 детей вернули из оккупации на Херсонщине.

На подконтрольную Украине территорию вернули двух девочек-сирот 10 и 13 лет. А также девять детей, которые имеют родителей или одного из них. Это 5 девочек и 4 мальчика в возрасте от 1 до 16 лет.

Лина Костенко и Валерий Залужный получили звания

Лина Костенко и Валерий Залужный получили звание Почетных граждан Киева.

— Лина Васильевна в течение многих лет олицетворяет несокрушимость и свободную, талантливую душу украинцев. Дух свободы и смелости! Валерия Федоровича мы отмечали за его личные заслуги во время обороны столицы и в защите государственного суверенитета и свободы Украины. Был очень рад вручить награды Лине Костенко и Валерию Залужному дома у Лины Васильевны, — добавляет мэр Киева Виталий Кличко.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)

Вручение наград состоялось дома у Лины Васильевны. В гости к ней пришли Виталий Кличко и Валерий Залужный. По словам мэра Киева, принятое решение является способом выразить свое уважение и почтение людям, которые являются моральными авторитетами для всех украинцев и киевлян в частности.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.