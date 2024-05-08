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Валентина Летяк, редактор ленты

Укроборонпром постепенно переходит к изготовлению боеприпасов калибров НАТО

снаряди
Фото: Depositphotos

Гендиректор Укроборонпрома Герман Сметанин заявил, что оборонные предприятия существенно нарастили производство боеприпасов еще советских калибров, чтобы решить проблему так называемого снарядного голода, и одновременно постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО.

Изготовление боеприпасов калибров НАТО

— Предприятия не только наладили и масштабируют серийное производство артиллерийских снарядов и минометных мин советских калибров, но и постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО — 60-миллиметровых минометных мин, — сказал он в интервью АрмияInform.

Сметанин также сообщил, что наши силы противовоздушной обороны успешно применили по беспилотникам систему ПВО FrankenSAM, разработанную в рамках украинско-американского проекта.

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По его словам, из нее попали в Shahed с расстояния 9 км.

Сметанин заверил, что оборонная промышленность способна производить еще больше, однако не хватает финансирования, поэтому большие надежды возлагаются на помощь партнеров.

Винтовки по стандартам НАТО

Еще в феврале в Укроборонпроме сообщили, что на их предприятиях будут производить стрелковое оружие в соответствии со стандартами НАТО.

Речь идет о заключении соглашения с чешской компанией Česká zbrojovka a.s., которая является дочерней компанией Colt CZ Group SE, о передаче лицензии.

Чешские винтовки CZ BREN 2 используются военными формированиями и правоохранительными органами по всему миру. В частности, армия Чехии, Вооруженные силы Украины, армия Португалии, польская пограничная служба, Опергруппа национальной жандармерии Франции, румынская жандармерия и другие.

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боєприпаси

ИсточникАрміяInform

боєприпаси, Война в Украине, НАТО, снаряди, Укроборонпром
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