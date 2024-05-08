Укроборонпром постепенно переходит к изготовлению боеприпасов калибров НАТО
Гендиректор Укроборонпрома Герман Сметанин заявил, что оборонные предприятия существенно нарастили производство боеприпасов еще советских калибров, чтобы решить проблему так называемого снарядного голода, и одновременно постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО.
Изготовление боеприпасов калибров НАТО
— Предприятия не только наладили и масштабируют серийное производство артиллерийских снарядов и минометных мин советских калибров, но и постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО — 60-миллиметровых минометных мин, — сказал он в интервью АрмияInform.
Сметанин также сообщил, что наши силы противовоздушной обороны успешно применили по беспилотникам систему ПВО FrankenSAM, разработанную в рамках украинско-американского проекта.
По его словам, из нее попали в Shahed с расстояния 9 км.
Сметанин заверил, что оборонная промышленность способна производить еще больше, однако не хватает финансирования, поэтому большие надежды возлагаются на помощь партнеров.
Винтовки по стандартам НАТО
Еще в феврале в Укроборонпроме сообщили, что на их предприятиях будут производить стрелковое оружие в соответствии со стандартами НАТО.
Речь идет о заключении соглашения с чешской компанией Česká zbrojovka a.s., которая является дочерней компанией Colt CZ Group SE, о передаче лицензии.
Чешские винтовки CZ BREN 2 используются военными формированиями и правоохранительными органами по всему миру. В частности, армия Чехии, Вооруженные силы Украины, армия Португалии, польская пограничная служба, Опергруппа национальной жандармерии Франции, румынская жандармерия и другие.
Источник: АрміяInform