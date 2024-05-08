В Украине потенциально могут мобилизовать 15-20 тыс. осужденных — Арахамия

Ресурс заключенных лиц, которых Украина потенциально может мобилизовать в Силы обороны, составляет 15-20 тыс. человек.

Об этом заявил председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

Сколько заключенных можно мобилизовать в Украине

— 15-20 тысяч — это общий ресурс (заключенных, — Ред.), которые могут подпадать под соответствующие критерии. Сколько из них подпишут контракт — мы не знаем, потому что это будет происходить по согласию сторон. Ориентируемся, что это будет ориентировочно несколько тысяч человек, — говорит он.

Нардеп добавил, что заключенных смогут мобилизовать после решения суда об условно досрочном освобождении от наказания.

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Мобилизация заключенных

Напомним, сегодня, 8 мая, Верховная Рада приняла закон, который предусматривает мобилизацию отдельных категорий заключенных, которая может происходить на добровольной основе.

В Вооруженные силы Украины невозможно будет мобилизовать лиц, в биографии которых умышленные убийства, изнасилования, педофилия, осуждение за незаконное производство, приобретение, распространение или хранение наркотиков, бывших должностных лиц и тех, кто совершил преступления против основ национальной безопасности Украины.

Другие категории заключенных могут быть мобилизованы. Последним условием является то, что до завершения срока их наказания должно остаться не более трех лет.

Источник: Ми Україна

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