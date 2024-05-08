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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

В Украине потенциально могут мобилизовать 15-20 тыс. осужденных — Арахамия

тюрма камера в'язниця
Фото: Pixabay

Ресурс заключенных лиц, которых Украина потенциально может мобилизовать в Силы обороны, составляет 15-20 тыс. человек.

Об этом заявил председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

Сколько заключенных можно мобилизовать в Украине

— 15-20 тысяч — это общий ресурс (заключенных, — Ред.), которые могут подпадать под соответствующие критерии. Сколько из них подпишут контракт — мы не знаем, потому что это будет происходить по согласию сторон. Ориентируемся, что это будет ориентировочно несколько тысяч человек, — говорит он.

Нардеп добавил, что заключенных смогут мобилизовать после решения суда об условно досрочном освобождении от наказания.

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Мобилизация заключенных

Напомним, сегодня, 8 мая, Верховная Рада приняла закон, который предусматривает мобилизацию отдельных категорий заключенных, которая может происходить на добровольной основе.

В Вооруженные силы Украины невозможно будет мобилизовать лиц, в биографии которых умышленные убийства, изнасилования, педофилия, осуждение за незаконное производство, приобретение, распространение или хранение наркотиков, бывших должностных лиц и тех, кто совершил преступления против основ национальной безопасности Украины.

Другие категории заключенных могут быть мобилизованы. Последним условием является то, что до завершения срока их наказания должно остаться не более трех лет.

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ИсточникМи Україна

Война в Украине, Давид Арахамия, Мобилизация, ув'язнені
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