День Европы: какие вызовы и сроки у Украины на пути к членству в ЕС

Начиная с 2023 года, по решению президента Владимира Зеленского Украина ежегодно будет отмечать 9 мая как, в частности, праздник Дня Европы.

Эта официальная дата была установлена с целью празднования мира и единства на Европейском континенте. В этот день в странах Евросоюза принято вывешивать флаг Европы, который является символом ЕС.

День Европы является частью украинского будущего, поскольку в декабре прошлого года между Киевом и Брюсселем было объявлено о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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И хотя линия, после которой евроинтеграционный диалог формально начнется, была пересечена, сами же переговоры между Украиной и ЕС еще не начались. Старт переговоров, как ожидают в украинском правительстве, должен прийтись на июнь этого года.

О шансах Украины начать прямой диалог с Европейским Союзом о вступлении, какие проблемы могут возникнуть на этом пути, а также о том, в какие сроки Украина может стать членом ЕС — Фактам ICTV рассказал политолог Олег Саакян.

Вступление в ЕС: когда с Украиной начнется диалог

По мнению политолога, шансы на то, что в июне начнутся непосредственные переговоры с Украиной по вступлению в Евросоюз, “неплохие”. Более того, по всем ключевым позициям официальный Киев действительно либо выполнил взятые на себя обязательства, либо продемонстрировал необходимый уровень прогресса.

Соответственно, сейчас по формальным признакам эти переговоры могут начаться.

Вопрос лежит лишь в политической готовности ЕС это сделать. Поэтому “мяч находится на стороне ЕС”, добавляет политолог. Более того, учитывая такие факторы, как позиция правительства Венгрии и некоторых других стран блока, для Украины могут возникнуть проблемы на евроинтеграционном пути.

Даже если переговоры начнутся, необходимо будет обеспечить соответствующую динамику для этого процесса, чтобы продвигаться вперед. Политолог отмечает, что диалог между Украиной и Евросоюзом “может пробуксовывать”, а, соответственно, начало переговоров о вступлении еще не означает, что он завершится достаточно быстро.

Проблемы на пути в ЕС

По словам политолога, в процессе переговоров с Евросоюзом о вступлении одним из главных проблемных вопросов может стать переговорная рамка, то есть условия, в рамках которых будет происходить евроинтеграционный процесс Украины.

— Сейчас вопрос в переговорной рамке. Собственно, в ее утверждении со стороны ЕС и в политической воле относительно того, чтобы таки начать этот процесс, — говорит он.

Далее, с началом переговоров о вступлении для официального Киева могут появиться вызовы в виде конфликта интересов между Украиной и другими странами-партнерами, которые являются членами ЕС.

— Нас ждут довольно жесткие переговоры, и мы должны быть к этому готовы, чтобы понимать, что для нас является главным, а что второстепенным, и чем мы готовы пожертвовать, а где эти жертвы неуместны. Соответственно, должны с холодной головой воспринимать и пробуксовки, которые могут возникнуть, в том числе и там, где их форсирование может произойти только за счет неприемлемых для Украины требований, — объясняет Саакян.

Политолог отмечает, что уже сейчас очевидно, что украинскому государству на пути к европейскому блоку придется соревноваться в области агросектора, где проблемы будут в целом ряде вопросов: начиная от квотирования выращивания экспорта, завершая претендованием на европейские аграрные фонды поддержки. Конкуренция в этих вопросах будет сразу с рядом аграрных стран Евросоюза, добавляет эксперт.

То же касается и промышленного комплекса, где вступление Украины также станет конкурентным для ряда стран-членов ЕС

— В то же время в вопросах инфраструктурных некоторые страны после присоединения Украины потеряют возможность получать субвенции из ряда европейских бюджетов, в частности из бюджета выравнивания, поскольку они будут считаться странами-середнячками. И понятно, что Украина будет претендовать на часть этих денег на развитие украинской инфраструктуры, на дотации из евробюджета, — объясняет эксперт.

Саакян говорит, что присоединение Украины к европейскому политическому блоку изменит ситуацию для некоторых стран Евросоюза настолько, что они перекочуют в категорию стран-доноров, а, соответственно, будут вынуждены увеличивать свои взносы в общеевропейский бюджет.

— Поэтому это будет происходить в тысячах раундов переговоров по многим разным направлениям, с разными переговорщиками, — резюмирует эксперт.

По мнению политолога, для украинского правительства будет целесообразнее опираться на польский опыт в вопросе евроинтеграции, когда на пути в Евросоюз официальная Варшава организовала “десятки тысяч подготовленных переговорщиков по разным направлениям — от деловых до политических”. Плохим примером для подражания Саакян называет опыт Болгарии, где процесс был значительно менее организованным со стороны болгарского правительства.

— И, в конце концов, можем посмотреть, как Польше в свое время и как Болгарии, например, удалось воспользоваться путем евроинтеграции и какие условия они смогли получить уже в результате вступления в ЕС. Поэтому для нас это просто начало нового пути, более серьезного, где идеология будет уступать холодному расчету и конфликту интересов, — объясняет он.

Когда Украина вступит в Евросоюз

В прошлом президент Евросовета Шарль Мишель говорил, что вполне реалистичным сроком для вступления Украины в Евросоюз является 2030 год. Похожие оценки звучали и от других еврочиновников и европейских политиков.

В то же время в Киеве оценки по этому поводу были более оптимистичными.

По мнению Саакяна, могут пройти годы, прежде чем Украина станет членом Евросоюза, поскольку необходимо согласовать ряд позиций в различных сферах, начиная от производства и заканчивая нормами законотворчества и другими институциональными вопросами

— Опыт показывает, что, например, для других стран это длилось годами. Поэтому для Украины так важно начать этот процесс уже сегодня, чтобы наконец этот счетчик начал работать, — объясняет он.

По его мнению, в вопросе, когда Украина сможет вступить в Евросоюз, “нужно метить выше, чтобы попасть в цель”.

— Чисто гипотетически евроинтеграция Украины до 2030 года может состояться. Но, я бы сказал, что реалистичный сценарий все же расширяет горизонт на следующее десятилетие, — говорит он.

Политолог называет вступление Украины в Евросоюз в 2030 году “слишком оптимистичным”.

— Гипотетически это может произойти до 2030 года. Но для этого должен сложиться ряд благоприятных факторов. И это будет больше похоже на чудо. И тем более, не хотелось бы загонять этот темп вступления, поскольку в таком случае наиболее вероятным сценарием является то, что ускорение евроинтеграции может происходить за счет уступчивости украинской стороны в переговорах со странами ЕС. И, соответственно, возможно, вынесение за скобки других сложных вопросов, которые будут возникать, принесение их на будущее в ЕС, — объясняет эксперт.

Олег Саакян заключает, что спешить с процессом евроинтеграции не стоит, поскольку главной целью украинской власти должна быть максимальная защита украинских интересов и выторговывание наилучших условий. И именно при таких условиях Украина должна вступить в ЕС.

— Попытка сделать это как можно скорее может быть ложной целью, которая, собственно, может сделать эту победу пирровой, — сказал он.

Напомним, ранее Факты ICTV рассказывали, каковы следующие шаги Украины для полноправного членства в ЕС, после принятия решения о начале переговоров о вступлении.

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