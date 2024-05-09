Государства, которые сохраняют нейтралитет к России, находятся в опасности — Зеленский

Государства, которые продолжают сохранять нейтралитет в отношении российской агрессии в Украине, так же, как и Украина, находятся в опасности.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой в Киеве.

– Что касается нейтральности стран, какой мой месседж: необходимо уважать Конституцию любой страны, какой бы статус у нее не был. Кто-то является членом НАТО, у кого-то нейтральный статус… Но давайте не забывать, что эта нейтральность касается исключительно обороноспособности страны, определенного обмена какими-то военными технологиями и так далее, – сказал он.

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Украинский президент отметил, что нейтральность точно не касается справедливого мира и 10 пунктов украинской Формулы мира, которые будут представлены на Саммите мира.

— Нейтральности в том, что кто-то оккупант, а кто-то — жертва, не может быть. Страны с нейтральной позицией также находятся в опасности. Обычно нейтральные страны не обладают мощной армией, которая смогла бы помочь их защитить, если на них будет идти такой агрессор, как Россия. Поэтому, думаю, что они все заинтересованы, чтобы агрессор был остановлен, чтобы работали законы, устав ООН и главное правило: каким бы ты был или ни был — будешь наказан, если ты — агрессор, — добавил президент Украины.

Напомним, в День Европы, 9 мая, президент Европарламента Роберта Метсола прибыла с визитом в Киев.

На столичном железнодорожном вокзале ее встретил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Спикер парламента назвал визит президента Европарламента именно в День Европы очень знаковым.

Источник : Офис президента

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