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Кто побеждал на Евровидении за всю историю конкурса

Все победители Евровидения: кто побеждал
Фото: Depositphotos

Евровидение — это ежегодный песенный конкурс, который проводится с 1956 года между странами, являющимися членами Европейского вещательного союза. На Евровидении действует правило Большой пятерки, то есть в финал автоматически, независимо от занятого места, попадают страны-основательницы — Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия.

Первый конкурс прошел в Швейцарии, в городе Лугано. Тогда в нем приняли участие семь стран, которые исполнили по две песни, а со следующего года правила изменили и участники начали выполнять по одной композиции. Что остается неизменным, так это голосование зрителей и жюри, по результатам которого определяют победителей песенного конкурса Евровидение.

Некоторые страны побеждали в песенном конкурсе много раз. Рекордсменами по количеству проведенных конкурсов являются Великобритания и Ирландия. Кто еще побеждал на Евровидении за все время существования конкурса?

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Все победители Евровидения с 1956 по 2023 год — в материале Фактов ICTV.

Победители песенного конкурса Евровидение за все годы: список стран

  • 1956 год — Швейцария, песня Refrain, исполнитель Лиз Ассия;
  • 1957 — Нидерланды, песня Net als toen, исполнитель Корри Броккен;
  • 1958 — Франция, песня Dors, mon amour, исполнитель Андре Клаво;
  • 1959 — Нидерланды, песня Een beetje, исполнитель Тедди Схолтен;
  • 1960 — Франция, песня Tom Pillibi, исполнитель Жаклин Буайе;
  • 1961 — Люксембург, песня Nous les amoureux, исполнитель Жан-Клод Паскаль;
  • 1962 — Франция, песня Un premier amour, исполнитель Изабель Обре;
  • 1963 — Дания, песня Dansevise, исполнители Грете и Йорген Ингманн;
  • 1964 — Италия, песня Non ho l’età, исполнитель Джильйола Чинкветти;
  • 1965 — Люксембург, песня Poupée de cire, poupée de son, исполнитель Франс Галль;
  • 1966 — Австрия, песня Merci Chérie, исполнитель Удо Юргенс;
  • 1967 — Великобритания, песня Puppet on a String, исполнитель Сэнди Шоу;
  • 1968 — Испания, песня La, la, la, la, исполнитель Массиэль;
  • 1969:
  1. Испания, песня Vivo cantando, исполнитель Саломе;
  2. Великобритания, песня Boom Bang-a-Bang, исполнитель Лулу;
  3. Нидерланды, песня De troubadour, исполнитель Ленни Кюр;
  4. Франция, песня Un jour, un enfant, исполнитель Фрида Боккара.
  • 1970 — Ирландия, песня All Kinds of Everything, исполнитель Дана;
  • 1971 — Монако, песня Un banc, un arbre, une rue, исполнитель Северин;
  • 1972 — Люксембург, песня Après toi, исполнитель Вики Леандрос;
  • 1973 — Люксембург, песня Tu te reconnaîtras, исполнитель Анн-Мари Давид;
  • 1974 — Швеция, песня Waterloo, исполнитель ABBA;
  • 1975 — Нидерланды, песня Ding-A-Dong, исполнитель Teach-In;
  • 1976 — Великобритания, песня Save Your Kisses for Me, исполнитель Brotherhood of Man;
  • 1977 — Франция, песня L’oiseau et l’enfant, исполнитель Мари Мириам;
  • 1978 — Израиль, песня A-Ba-Ni-Bi, исполнители Изгар Коген и Alphabeta;
  • 1979 — Израиль, песня Hallelujah, исполнители Gali Atari и Milk and Honey;
  • 1980 — Ирландия, песня What’s Another Year?, исполнитель Джонни Логан;
  • 1981 — Великобритания, песня Making Your Mind Up, исполнитель Bucks Fizz;
  • 1982 — Германия, песня Ein bißchen Frieden, исполнитель Николь;
  • 1983 — Люксембург, песня Si la vie est cadeau, исполнитель Корин Герме;
  • 1984 — Швеция, песня Diggi-Loo Diggi-Ley, исполнитель Herreys;
  • 1985 — Норвегия, песня La det swinge, исполнитель Bobbysocks;
  • 1986 — Бельгия, песня J’aime la vie, исполнитель Сандра Ким;
  • 1987 — Ирландия, песня Hold Me Now, исполнитель Джонни Логан;
  • 1988 — Швейцария, песня Ne partez pas sans moi, исполнитель Селин Дион;
  • 1989 — Югославия, песня Rock Me, исполнитель Riva;
  • 1990 — Италия, песня Insieme: 1992, исполнитель Тото Кутуньо;
  • 1991 — Швеция, песня Fаngad av en stormvind, исполнитель Карола;
  • 1992 — Ирландия, песня Why Me, исполнитель Линда Мартин;
  • 1993 — Ирландия, песня In Your Eyes, исполнитель Нив Кавана;
  • 1994 — Ирландия, песня Rock ‘n’ Roll Kids, исполнители Пол Харрингтон и Чарли МакГеттиган;
  • 1995 — Норвегия, песня Nocturne, исполнитель Secret Garde;
  • 1996 — Ирландия, песня The Voice, исполнитель Эймар Куинн;
  • 1997 — Великобритания, песня Love Shine a Light, исполнители Katrina and the Waves;
  • 1998 — Израиль, песня Diva, исполнитель Dana International;
  • 1999 — Швеция, песня Take Me to Your Heaven, исполнитель Шарлотта Перелли;
  • 2000 — Дания, песня Fly on the Wings of Love, исполнитель Olsen Brothers;
  • 2001 — Эстония, песня Everybody, исполнители Танель Падар, Дэйв Бентон и 2XL;
  • 2002 — Латвия, песня I Wanna, исполнитель Marie N;
  • 2003 — Турция, песня Everyway That I Can, исполнитель Сертаб Эренер;
  • 2004 — Украина, песня Wild Dances, исполнитель Руслана;
  • 2005 — Греция, песня My Number One, исполнитель Елена Папаризу;
  • 2006 — Финляндия, песня Hard Rock Hallelujah, исполнитель Lordi;
  • 2007 — Сербия, песня Молитва, исполнитель Мария Шерифович;
  • 2008 — Россия, песня Believe, исполнитель Дима Билан;
  • 2009 — Норвегия, песня Fairytale, исполнитель Александр Рыбак;
  • 2010 — Германия, песня Satellite, исполнитель Лена Маер-Ландрут;
  • 2011 — Азербайджан, песня Running Scared, исполнитель Ell/Nikki;
  • 2012 — Швеция, песня Euphoria, исполнитель Лорин;
  • 2013 — Дания, песня Only Teardrops, исполнитель Эммели де Форест;
  • 2014 — Австрия, песня Rise Like a Phoenix, исполнитель Кончита Вурст;
  • 2015 — Швеция, песня Heroes, исполнитель Монс Сельмерлев;
  • 2016 — Украина, песня 1944, исполнитель Джамала;
  • 2017 — Португалия, песня Amar Pelos Dois, исполнитель Салвадор Собрал;
  • 2018 — Израиль, песня Toy, исполнитель Нетта;
  • 2019 — Нидерланды, песня Arcade, исполнитель Дункан Лоренс;
  • 2020 — Песенный конкурс не проводился в связи с пандемией COVID-19;
  • 2021 — Италия, песня Zitti e buoni, исполнитель Маnеѕкіn;
  • 2022 — Украина, песня Stefania, исполнитель Kalush Orchestra;
  • 2023 — Швеция, песня Tattoo, исполнитель Лорин.

Мы узнали, кто побеждал на Евровидении за все время существования песенного конкурса. А кто победит на песенном конкурсе Евровидение 2024, узнаем в субботу, 11 мая.

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