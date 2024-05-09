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РФ ударила по Никополю: поврежден газопровод, есть погибшие и раненые

9 мая в Никополе на Днепропетровщине в результате российского обстрела погибли двое гражданских, еще двое пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Россияне обстреляли город с самого утра.

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— Вражеская артиллерия оборвала жизнь 62-летнего мужчины и женщины 65 лет. С ранениями мужчины — 39 и 67 лет, — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки загорелся частный дом, еще два — повреждены. Задело и пять многоквартирных домов.

Также артиллерия РФ повредила магазин, два торговых павильона, хозяйственные постройки и газопровод.

Ранее в Воздушных силах сообщили, что ночью 9 мая РФ атаковала Украину 20 ударными БпЛА типа Shahed-131/136. ПВО уничтожила 17 вражеских дронов.

Фото: Сергей Лысак

Война в Украине, Днепропетровская область, Никополь
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