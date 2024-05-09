У нацистов — парад: пресс-конференцию Зеленского и Метсолы прервала воздушная тревога
Пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и главы Европейского парламента Роберты Метсолы прервал сигнал воздушной тревоги.
Тревога во время пресс-конференции Зеленского и Метсолы
— День Европы. И это парад 9 мая у нацистов сейчас проходит. Это их реальное отношение к миру, к борьбе с нацизмом. Эта реальность — она вот такая, — заявил глава государства, когда прозвучала воздушная тревога в Киеве.
Владимир Зеленский спросил Роберту Метсолу, как она себя чувствует, когда раздался сигнал об опасности с неба.
— Я в порядке. Как вы сказали: День Европы, — отметила президент Европарламента.
Воздушная тревога в Киеве прозвучала днем 9 мая, когда Россия проводила”победобесный” парад на Красной площади в Москве.
Сигнал угрозы начался в 14:20 и продолжался до 15:13. Тогда Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
В этот же день с визитом в Киев приехала президент Европарламента Роберта Метсола. По ее мнению, переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз должны начаться как можно скорее.