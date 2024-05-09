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Как обновить данные в ТЦК онлайн и офлайн: что необходимо и куда обращаться

Військові СБУ
Фото: УНИАН

Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанные мужчины должны явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и обновить личные данные.

Как обновить данные в ТЦК офлайн и онлайн через электронный кабинет призывника — читайте на Фактах ICTV

Как обновить данные в ТЦК онлайн и офлайн

После вступления в силу закона об усилении мобилизации (с 18 мая), мужчины в течение 60 дней должны обновить свои персональные данные. Это можно сделать в ТЦК, в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника.

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Это должны сделать все военнообязанные лица, даже те, кто имеет отсрочку от мобилизации.

Как обновить данные в ТЦК офлайн

Для обновления данных в ТЦК или ЦПАУ военнообязанные мужчины должны иметь при себе следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • военный билет или временное удостоверение;
  • медицинские документы;
  • справку об образовании;
  • водительское удостоверение необходимо только в случае службы водителем.

Если лицо имеет право на отсрочку от мобилизации, то при себе необходимо иметь документы, которые подтверждают этот факт. Это могут быть документы, подтверждающие состав семьи, наличие детей или опеку над лицами с инвалидностью.

Также необходимо подготовить медицинские документы. Военно-врачебная комиссия имеет доступ к системе Helsi, поэтому врачи видят данные о состоянии здоровья военнообязанных лиц. Но если у человека есть справки, которые не занесены в базу, то необходимо взять их с собой. При наличии инвалидности требуется справка МСЭК.

Как обновить данные в ТЦК онлайн

Электронный кабинет призывника должен заработать 18 мая. После этого, при наличии личного кабинета, можно будет обновить персональнальные данные военнообязанного.

Во время обновления надо обратить внимание на:

  • адрес проживания;
  • номера действительных средств связи;
  • адрес электронной почты (при наличии) и другие персональные данные, которые значатся в кабинете.
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військові, ТЦК, українські військові
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