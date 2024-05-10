Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что такое снятый с воинского учета во время военного положения
Бой Усик — Фьюри: дата и время начала поединка за абсолют
Биография
Александр Кубраков: биография бывшего вице-премьера-министра инфраструктуры
Объясняем
Боль и трагедия украинского народа: как отмечать День памяти и победы над нацизмом
Обстрел 8 мая: повреждены три ТЭС и десятки домов, среди раненых – дети
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

На Харьковском направлении нацгвардейцы уничтожили четыре российские БМП и Урал

Наступление на Харьков: украинские защитники уничтожили российскую технику
Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении украинские защитники уничтожают российскую военную технику во время попыток оккупантов осуществить прорыв.

Наступление в Харьковской области

По информации Национальной гвардии Украины, во время попытки оккупантов прорваться в Харьковской области были уничтожены четыре боевые машины пехоты и грузовой автомобиль повышенной проходимости двойного назначения Урал.

В Нацгвардии утверждают, что российскую технику удалось уничтожить еще на подходе, во время попытки штурма границы, благодаря умелым действиям украинских аэроразведчиков и использованию ударных дронов.

Сейчас смотрят

— Будем выбивать оккупантов и в дальнейшем, — отмечают в Нацгвардии.

По данным Нацгвардии, спецназовцы ищут российскую военную технику, которая могла проскочить. Там обещают, что так же будут уничтожены остатки пехоты врага, которая может прятаться по посадкам.

Читайте также
Потери территорий недопущены: ОВА о безуспешных попытках РФ наступать на Харьковщине
ЗСУ

Война в Украине, Военная техника, Национальная гвардия, Нацгвардия, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Начата тотальная гибридная война: в НАТО спрогнозировали, нападет ли Россия
Мірча Джоане
Не ожидаем серьезных прорывов: США ставят под сомнение возможности РФ в Украине
Джон Кірбі
Патриарх Варфоломей примет участие в Саммите мира — Зеленский
Зеленський і Варфоломій
Не перекроют потребности Украины: Малюська о €3 млрд замороженных активов РФ в год
Денис Малюська
В Харьковской области продолжаются оборонительные бои: Генштаб о наступлении оккупантов
Наступление в Харьковской области: Генштаб о ситуации на фронте на вечер 10 мая 2024

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь