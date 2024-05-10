На Харьковском направлении нацгвардейцы уничтожили четыре российские БМП и Урал
На Харьковском направлении украинские защитники уничтожают российскую военную технику во время попыток оккупантов осуществить прорыв.
Наступление в Харьковской области
По информации Национальной гвардии Украины, во время попытки оккупантов прорваться в Харьковской области были уничтожены четыре боевые машины пехоты и грузовой автомобиль повышенной проходимости двойного назначения Урал.
В Нацгвардии утверждают, что российскую технику удалось уничтожить еще на подходе, во время попытки штурма границы, благодаря умелым действиям украинских аэроразведчиков и использованию ударных дронов.
— Будем выбивать оккупантов и в дальнейшем, — отмечают в Нацгвардии.
По данным Нацгвардии, спецназовцы ищут российскую военную технику, которая могла проскочить. Там обещают, что так же будут уничтожены остатки пехоты врага, которая может прятаться по посадкам.