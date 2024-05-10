На Харьковском направлении нацгвардейцы уничтожили четыре российские БМП и Урал

На Харьковском направлении украинские защитники уничтожают российскую военную технику во время попыток оккупантов осуществить прорыв.

Наступление в Харьковской области

По информации Национальной гвардии Украины, во время попытки оккупантов прорваться в Харьковской области были уничтожены четыре боевые машины пехоты и грузовой автомобиль повышенной проходимости двойного назначения Урал.

В Нацгвардии утверждают, что российскую технику удалось уничтожить еще на подходе, во время попытки штурма границы, благодаря умелым действиям украинских аэроразведчиков и использованию ударных дронов.

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— Будем выбивать оккупантов и в дальнейшем, — отмечают в Нацгвардии.

По данным Нацгвардии, спецназовцы ищут российскую военную технику, которая могла проскочить. Там обещают, что так же будут уничтожены остатки пехоты врага, которая может прятаться по посадкам.

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