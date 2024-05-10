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Не все партнеры оперативно выполняют обещания по поставкам — Зеленский

Не все партнеры оперативно выполняют договоренности — Зеленский о поставках помощи
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все союзники выполняют обещания по оперативной передаче помощи.

Об этом он сообщил на пресс-конференции со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой.

По словам Зеленского, он обсудил с президентом Словакии ситуацию на поле боя. В частности, попытку войск РФ расширить наступление в Донецкой и Харьковской областях.

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Также во время переговоров руководители стран говорили о потребностях Украины, включая вооружение.

— Сейчас не все наши партнеры оперативно выполняют договоренности. Мы нуждаемся в максимальной сосредоточенности наших друзей, друзей Украины, чтобы ускорить поставки, — подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина благодарна каждому лидеру, который помогает в ускорении передачи оружия.

Последствия задержки помощи

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на поле боя “очень сложная”.

Одной из причин, почему россиянам удалось достичь успехов, он назвал то, что партнеры не предоставили Украине обещанной поддержки.

— Россия завоевала позиции, и есть риск, что она получит дальнейшие позиции. Это не большая территория, но чтобы остановить это, чтобы обеспечить украинцам возможность защитить себя, им нужно присылать боеприпасы, им нужно оружие, — сказал Столтенберг.

Война в Украине, Владимир Зеленский
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