Польша не будет принудительно высылать военнообязанных украинцев — посол

Посол Польши в Украине Ярослав Гузы считает, что Польша не будет отправлять домой военнообязанных украинцев.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

Польша не будет высылать мужчин

— Довольно трудно представить, что польские власти будут возвращать мужчин призывного возраста в Украину силой. Такого не произойдет. Германия уже заявила, что такие мужчины могут оставаться, даже если у них нет действительных проездных документов. Я ожидаю, что также будет продолжаться дискуссия и между странами ЕС, — подчеркнул посол Польши.

Ярослав Гузы отметил, что прекрасно понимает, в каком положении оказалось правительство Украины из-за выезда людей, ведь на сегодня в Польше проживают миллионы украинцев, в отличие от других европейских стран.

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По словам польского посла, хотя и есть понимание, что если идет война, то надо защищаться, но на практике не все люди готовы это делать.

— Помню, как в начале полномасштабной войны многие украинские мужчины возвращались в Украину. Но я понимаю, что все добровольцы уже это сделали, — рассказал посол.

По его мнению, возвращаться украинцам домой могут помочь какие-то стимулы — однако многое зависит от военной ситуации, которая сейчас очень сложная.

— Мое личное мнение — это обязанность (служба в армии, — Ред.). Но мое личное мнение не означает, что я советовал бы кому-то заставлять воевать тех, кто не хочет возвращаться в Украину, — добавил Ярослав Гузы.

Будут ли высылать украинцев из других стран

Эстония не планирует принудительно высылать военнообязанных украинцев, которые законно проживают в Эстонии, даже если срок их паспортов истечет.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет высылать украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, подпадающих под мобилизацию.

Напомним, что 25 апреля Украина прекратила предоставлять консульские услуги украинцам за рубежом, пока те не обновят свои данные в ТЦК. Будет ли способствовать такой шаг возвращению военнообязанных граждан в Украину и какие долгосрочные последствия будет иметь — читайте в материале Фактов ICTV.

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