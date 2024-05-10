Россияне готовят новый виток ИПСО – разведка

Главное управление разведки предупреждает о подготовке российскими оккупантами нового витка специальных информационно-психологических операций (ИПСО).

Об этом 10 мая сообщили в ГУР.

Подготовка к новому витку ИПСО: что говорят в ГУР

Украинские разведчики отмечают: одновременно с обострением ситуации на фронте россияне усиливают дестабилизационные усилия для раскола украинского общества.

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По данным, имеющимся в распоряжении ГУР, Россия может использовать для вброса своих провокаций массовые мероприятия.

– Военными целями врага являются не только военные объекты, а также гражданская инфраструктура – больницы, вокзалы и другие места скопления людей, – объясняют украинские разведчики.

Россияне в своих ИПСО используют политические лозунги для разъединения общества.

Паразитируют оккупанты на проблемах, многие из которых вызваны агрессией РФ.

– Враг умеет прекрасно манипулировать чувствами и унынием, эмоциями и фактами, перемешивает правду с ложью. Украинские специалисты по информационным операциям делают все возможное для защиты общества, однако нам нужны также ваши понимания и помощь, – отмечают разведчики.

Поэтому, заключают в ГУР, сейчас украинцам нужно внутреннее единство и поддержка друг друга.

Спецоперация РФ Майдан-3: что известно

Напомним, что недавно украинские чиновники предупредили, что Кремль активизирует свою информационную спецоперацию Майдан-3, пик которой, согласно прогнозу, достигнет конца мая 2024 года.

Главная цель операции Майдан-3 – посеять мнения среди украинцев о нелегитимности действующей власти.

Для выполнения этой операции российские спецслужбы потратили астрономические $1,5 млрд.

Аналитики ISW считают, что объявление Россией в розыск президента Украины Владимира Зеленского и еще ряда лиц также является частью операции Майдан-3.

Полномасштабная война в Украине длится уже 807-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : ГУР

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