Россияне готовят новый виток ИПСО – разведка
Главное управление разведки предупреждает о подготовке российскими оккупантами нового витка специальных информационно-психологических операций (ИПСО).
Об этом 10 мая сообщили в ГУР.
Подготовка к новому витку ИПСО: что говорят в ГУР
Украинские разведчики отмечают: одновременно с обострением ситуации на фронте россияне усиливают дестабилизационные усилия для раскола украинского общества.
По данным, имеющимся в распоряжении ГУР, Россия может использовать для вброса своих провокаций массовые мероприятия.
– Военными целями врага являются не только военные объекты, а также гражданская инфраструктура – больницы, вокзалы и другие места скопления людей, – объясняют украинские разведчики.
Россияне в своих ИПСО используют политические лозунги для разъединения общества.
Паразитируют оккупанты на проблемах, многие из которых вызваны агрессией РФ.
– Враг умеет прекрасно манипулировать чувствами и унынием, эмоциями и фактами, перемешивает правду с ложью.
Украинские специалисты по информационным операциям делают все возможное для защиты общества, однако нам нужны также ваши понимания и помощь, – отмечают разведчики.
Поэтому, заключают в ГУР, сейчас украинцам нужно внутреннее единство и поддержка друг друга.
Спецоперация РФ Майдан-3: что известно
Напомним, что недавно украинские чиновники предупредили, что Кремль активизирует свою информационную спецоперацию Майдан-3, пик которой, согласно прогнозу, достигнет конца мая 2024 года.
Главная цель операции Майдан-3 – посеять мнения среди украинцев о нелегитимности действующей власти.
Для выполнения этой операции российские спецслужбы потратили астрономические $1,5 млрд.
Аналитики ISW считают, что объявление Россией в розыск президента Украины Владимира Зеленского и еще ряда лиц также является частью операции Майдан-3.
Полномасштабная война в Украине длится уже 807-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.