Что такое буферная зона простыми словами: объясняет эксперт

В последнее время украинцы часто слышат такое понятие, как буферная зона. Факты ICTV разбирались, что такое буферная зона, какие ее примеры в истории и возможно ли ее введение в Украине.

Что такое буферная зона

Буферная зона — это специальный район, который служит для сохранения двух или более других районов, на определенном расстоянии друг от друга, по той или иной причине.

Основными типами буферных зон являются демилитаризованные зоны, некоторые ограничительные зоны, а также зеленые пояса. Такие зоны могут быть в составе суверенного государства, образуя буферное государство.

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Буферное государство — это государство, расположенное между враждующими государствами, разделяющее их и обеспечивающее отсутствие общих границ и контакта враждебных вооруженных сил.

Проще говоря, буферная зона — это когда на одной стороне расположена граница одного государства, а на другой — граница другого. Для каждого государства такая граница имеет определенные особенности и уникальный характер.

Это некая нейтральная территория, буферная зона с обеих сторон, которая служит для того, чтобы избежать конфликтов и разногласий между двумя границами. Такая пограничная полоса имеет особые разрешения, требования и ограничения на въезд и передвижение.

Буферная зона: примеры из истории

В истории можно привести следующие примеры буферных государств в период XIX-ХХ века:

Корея разграничивала интересы Китая и Японии;

Польша разграничивала Германию и Советский Союз в межвоенный период;

Монголия находилась между КНР и Россией;

Бельгия, которая разграничивала Францию и Германию в XIX и первой половине ХХ века;

Дальневосточная Республика выполняла роль буферного государства между РСФСР и Японией;

Маньчжоу-Го играла роль буферного государства между СССР и Японией;

Финляндия в период холодной войны выполняла роль буферного государства в противостоянии между Востоком и Западом;

Таиланд (Сиам) был буферным государством между французскими и британскими колониальными владениями в материковой Юго-Восточной Азии;

независимый до 1959 года Тибет разграничивал влияния Индии и Китая.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как это было на первом этапе объединения Германии.

Со стороны западных стран и НАТО перед Советским Союзом было поставлено условие, когда началось объединение Германии, чтобы была демилитаризована зона глубиной в 150 км от границы ГДР и ФРГ.

То же самое происходило и в Сирии. Сейчас она является буферной зоной, которая проходит в 35 км от трассы 0,4 (одной из основных дорог).

Буферная зона Северной Сирии, также известная как Безопасная зона или Коридор Мира — это демилитаризованная зона, которая была установлена в августе 2019 года на сирийско-турецкой границе. Первоначальной целью ДМЗ было предотвращение очередного вторжения Турции в Северную Сирию.

По мнению военного эксперта, вполне возможно, что такая буферная зона будет создана и в Украине.

— Если после войны Россия сядет с нами за стол переговоров на наших условиях, значит, мы можем прописать этот факт в документах. Если переговорный процесс будет невозможен, тогда создать буферную зону безопасности на границе с Россией можно силовым путем, — прокомментировал Олег Жданов.

Что касается Украины, то, по мнению экспертов, создание буферной зоны является необходимой предпосылкой уменьшения возможностей обстрелов своей территории.

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