Потери РФ на 10 мая: уничтожены 980 оккупантов и почти полсотни артсистем

Потери РФ на 10 мая 2024 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 980 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 807-е сутки полномасштабной войны составляют почти 480 тыс.

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Потери РФ на 10 мая 2024

личного состава – около 479 710 (+980);

танков – 7 434 (+5);

боевых бронированных машин – 14 313 (+32);

артиллерийских систем – 12 387 (+47);

реактивных систем залпового огня – 1062 (+4);

средств противовоздушной обороны – 795 (+2);

самолетов – 349;

вертолетов – 325;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 9826 (+51);

крылатых ракет – 2 192;

кораблей (катеров) ‒ 26;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 16691 (+73);

специальной техники – 2 031 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 807-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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