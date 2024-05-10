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Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери РФ на 10 мая: уничтожены 980 оккупантов и почти полсотни артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери РФ на 10 мая 2024 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 980 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 807-е сутки полномасштабной войны составляют почти 480 тыс.

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Потери РФ на 10 мая 2024

  • личного состава – около 479 710 (+980);
  • танков – 7 434 (+5);
  • боевых бронированных машин – 14 313 (+32);
  • артиллерийских систем – 12 387 (+47);
  • реактивных систем залпового огня – 1062 (+4);
  • средств противовоздушной обороны – 795 (+2);
  • самолетов – 349;
  • вертолетов – 325;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 9826 (+51);
  • крылатых ракет – 2 192;
  • кораблей (катеров) ‒ 26;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16691 (+73);
  • специальной техники – 2 031 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 807-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ
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