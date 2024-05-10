Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери РФ на 10 мая: уничтожены 980 оккупантов и почти полсотни артсистем
Потери РФ на 10 мая 2024 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 980 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 807-е сутки полномасштабной войны составляют почти 480 тыс.
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Потери РФ на 10 мая 2024
- личного состава – около 479 710 (+980);
- танков – 7 434 (+5);
- боевых бронированных машин – 14 313 (+32);
- артиллерийских систем – 12 387 (+47);
- реактивных систем залпового огня – 1062 (+4);
- средств противовоздушной обороны – 795 (+2);
- самолетов – 349;
- вертолетов – 325;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 9826 (+51);
- крылатых ракет – 2 192;
- кораблей (катеров) ‒ 26;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 16691 (+73);
- специальной техники – 2 031 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 807-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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