Карта боевых действий на 11 мая 2024 – ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения, враг нанес семь ракетных и 108 авиационных ударов, совершил более 120 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2024

Ситуация в Украине на 11 мая 2024 года

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Белополье, Константиновка, Садки Сумской области; Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области; Лиман, Верхнекаменское, Дружба, Спорное, Калиновое, Уманское, Богоявленка Донецкой области.

На Слобожанском направлении ВСУ отбили девять атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огурцово, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

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На Купянском направлении наши воины отбили 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 11 атак в районах населенных пунктов Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 18 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Григорьевка, Богдановка, Калиновка, Выемка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг три раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

Потери РФ в войне на 11 мая 2024

личного состава — около 481 030 (+1320) человек;

танков — 7449 (+15) ед.;

боевых бронированных машин — 14353 (+40) ед.;

артиллерийских систем — 12442 (+55) ед.;

РСЗО — 1064 (+2) ед.;

средств ПВО — 796 (+1) ед.;

самолетов — 349 ед.;

вертолетов — 325 ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 9868 (+42) ед.;

крылатых ракет — 2193 (+1) ед.;

кораблей/катеров — 26 ед.;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 16755 (+64) ед.;

специальной техники — 2040 (+9) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 808-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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