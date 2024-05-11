Карта боевых действий на 11 мая 2024 – ситуация на фронте
За прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения, враг нанес семь ракетных и 108 авиационных ударов, совершил более 120 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2024
Ситуация в Украине на 11 мая 2024 года
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Белополье, Константиновка, Садки Сумской области; Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области; Лиман, Верхнекаменское, Дружба, Спорное, Калиновое, Уманское, Богоявленка Донецкой области.
На Слобожанском направлении ВСУ отбили девять атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огурцово, Гатище, Плетеневка Харьковской области.
На Купянском направлении наши воины отбили 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили 11 атак в районах населенных пунктов Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 18 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Григорьевка, Богдановка, Калиновка, Выемка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении наши защитники отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг три раза пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
Потери РФ в войне на 11 мая 2024
- личного состава — около 481 030 (+1320) человек;
- танков — 7449 (+15) ед.;
- боевых бронированных машин — 14353 (+40) ед.;
- артиллерийских систем — 12442 (+55) ед.;
- РСЗО — 1064 (+2) ед.;
- средств ПВО — 796 (+1) ед.;
- самолетов — 349 ед.;
- вертолетов — 325 ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 9868 (+42) ед.;
- крылатых ракет — 2193 (+1) ед.;
- кораблей/катеров — 26 ед.;
- подводных лодок — 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 16755 (+64) ед.;
- специальной техники — 2040 (+9) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 808-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.