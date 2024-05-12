Карта боевых действий на 12 мая 2024 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 155 боевых столкновений.
Такие данные по состоянию на 12 мая сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 12 мая 2024
Ситуация в Украине на 12 мая 2024
На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.
Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
В Северском операционном районе, в Черниговской и Сумской областях, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы Украины.
В районе Сум враг нанес авиационный удар.
На Харьковском направлении армия РФ при поддержке авиации осуществила 12 атак в районах Стрелечьей, Красного, Мороховца, Олейниково, Лукьянцев, Гатища, Плетеневки, Пыльной, Волчанска, Бугроватки Харьковской области.
Враг нанес авиационные удары в районах Вильчи, Липцев, Лимана, Избицкого, Веселого, Петровки, Казачьей Лопани, Синельниково, Глубокого, Широкого, Волчанских Хуторов Харьковской области.
На Купянском направлении украинские военные отбили 19 атак в районах Синьковки, Новоегоровки, Ивановки Харьковской области; Стельмаховки Луганской области, где россияне пытались улучшить тактическое положение.
Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Твердохлебово, Сергеевки Луганской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили 10 атак в районах Макеевки, Невского, Серебрянского лесничества Луганской области; Новосадового, Тернов Донецкой области.
На Северском направлении Вооруженные силы Украины отбили 16 атак в районах Белогоровки Луганской области; Верхнекаменского, Спорного, Выемки, Раздоловки Донецкой области.
На Краматорском направлении ВСУ отбили 27 атак в районах Клещиевки, Андреевки, Ивановского, Часового Яра, Григорьевки, Нового Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.
Также враг нанес авиационный удар в районе Курдюмовки Донецкой области.
На Торецком направлении российские оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели, однако нанесли авиационные удары в районах Северного и Нью-Йорка Донецкой области.
На Покровском направлении украинские защитники отбили 32 атаки в районах Семеновки, Калинового, Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новопокровского, Новоселовки Первой, Уманского, Нетайлово Донецкой области, где армия РФ при поддержке авиации пыталась вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.
Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах Карловки, Николаевки, Александрополя, Старой Николаевки, Прогресса, Новогродовки Донецкой области.
На Кураховском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Константиновки, Сладкого, Красногоровки, Водяного, где россияне при поддержке авиации 10 раз пытались прорвать оборону наших войск.
На Времьевском направлении украинские защитники отбили 16 атак в районах Урожайного, Старомайорского Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.
На Ореховском направлении российские захватчики при поддержке авиации дважды атаковали позиции украинских защитников в районе Работино Запорожской области.
Также оккупанты нанесли авиационный удар в районе Сторожевого Донецкой области; Малой Токмачки Запорожской области.
На Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.
Так, в течение суток при поддержке авиации россияне пять раз безуспешно атаковали позиции наших войск в районе Крынков Херсонской области.
Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Антоновки Херсонской области.
Вместе с тем украинские военные продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.
Потери РФ на 12 мая 2024
- личного состава – около 482 290 (+1 260);
- танков ‒ 7454 (+5);
- боевых бронированных машин – 14 375 (+22);
- артиллерийских систем – 12 472 (+30);
- реактивных систем залпового огня – 1066 (+2);
- средств противовоздушной обороны – 797 (+1);
- самолетов – 350 (+1);
- вертолетов – 325;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 9 910 (+42);
- крылатых ракет – 2 194 (+1);
- кораблей (катеров) ‒ 26;
- подводных лодок ‒ 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 16819 (+64);
- специальной техники – 2 042 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 809-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.