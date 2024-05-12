Карта боевых действий на 12 мая 2024 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 155 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 12 мая сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 12 мая 2024

Ситуация в Украине на 12 мая 2024

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В Северском операционном районе, в Черниговской и Сумской областях, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы Украины.

В районе Сум враг нанес авиационный удар.

На Харьковском направлении армия РФ при поддержке авиации осуществила 12 атак в районах Стрелечьей, Красного, Мороховца, Олейниково, Лукьянцев, Гатища, Плетеневки, Пыльной, Волчанска, Бугроватки Харьковской области.

Враг нанес авиационные удары в районах Вильчи, Липцев, Лимана, Избицкого, Веселого, Петровки, Казачьей Лопани, Синельниково, Глубокого, Широкого, Волчанских Хуторов Харьковской области.

На Купянском направлении украинские военные отбили 19 атак в районах Синьковки, Новоегоровки, Ивановки Харьковской области; Стельмаховки Луганской области, где россияне пытались улучшить тактическое положение.

Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Твердохлебово, Сергеевки Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 10 атак в районах Макеевки, Невского, Серебрянского лесничества Луганской области; Новосадового, Тернов Донецкой области.

На Северском направлении Вооруженные силы Украины отбили 16 атак в районах Белогоровки Луганской области; Верхнекаменского, Спорного, Выемки, Раздоловки Донецкой области.

На Краматорском направлении ВСУ отбили 27 атак в районах Клещиевки, Андреевки, Ивановского, Часового Яра, Григорьевки, Нового Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

Также враг нанес авиационный удар в районе Курдюмовки Донецкой области.

На Торецком направлении российские оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели, однако нанесли авиационные удары в районах Северного и Нью-Йорка Донецкой области.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 32 атаки в районах Семеновки, Калинового, Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новопокровского, Новоселовки Первой, Уманского, Нетайлово Донецкой области, где армия РФ при поддержке авиации пыталась вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах Карловки, Николаевки, Александрополя, Старой Николаевки, Прогресса, Новогродовки Донецкой области.

На Кураховском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Константиновки, Сладкого, Красногоровки, Водяного, где россияне при поддержке авиации 10 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Времьевском направлении украинские защитники отбили 16 атак в районах Урожайного, Старомайорского Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Ореховском направлении российские захватчики при поддержке авиации дважды атаковали позиции украинских защитников в районе Работино Запорожской области.

Также оккупанты нанесли авиационный удар в районе Сторожевого Донецкой области; Малой Токмачки Запорожской области.

На Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток при поддержке авиации россияне пять раз безуспешно атаковали позиции наших войск в районе Крынков Херсонской области.

Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Антоновки Херсонской области.

Вместе с тем украинские военные продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Потери РФ на 12 мая 2024

личного состава – около 482 290 (+1 260);

танков ‒ 7454 (+5);

боевых бронированных машин – 14 375 (+22);

артиллерийских систем – 12 472 (+30);

реактивных систем залпового огня – 1066 (+2);

средств противовоздушной обороны – 797 (+1);

самолетов – 350 (+1);

вертолетов – 325;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 9 910 (+42);

крылатых ракет – 2 194 (+1);

кораблей (катеров) ‒ 26;

подводных лодок ‒ 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 16819 (+64);

специальной техники – 2 042 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 809-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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