Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Путин назначил Шойгу и Патрушева на новые должности
Водители, механики, операторы дронов: какие профессии пользуются наибольшим спросом в рекрутинговых центрах
Не ожидаем серьезных прорывов: США ставят под сомнение возможности РФ в Украине
Какое место заняла Украина на Евровидении 2024
Почему Украина не голосует на Евровидении и как поддержать Alyona Alyona и Jerry Heil
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 12 мая 2024 года – ситуация на фронте

Війна в Україні 12 травня 2024
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 155 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 12 мая сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

Сейчас смотрят

Карты боевых действий в Украине на 12 мая 2024

Карта бойових дій на 11 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 11 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 11 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 11 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 11 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 11 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 11 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 11 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 11 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 11 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 11 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 11 травня 2024
Карта бойових дій на 11 травня 2024
Карта бойових дій на 11 травня 2024
Карта бойових дій на 11 травня 2024
Карта бойових дій на 11 травня 2024
Карта бойових дій на 11 травня 2024
Карта бойових дій на 11 травня 2024
Карта бойових дій на 11 травня 2024
Карта бойових дій на 11 травня 2024
Карта бойових дій на 11 травня 2024
Карта бойових дій на 11 травня 2024

Ситуация в Украине на 12 мая 2024

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В Северском операционном районе, в Черниговской и Сумской областях, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы Украины.

В районе Сум враг нанес авиационный удар.

На Харьковском направлении армия РФ при поддержке авиации осуществила 12 атак в районах Стрелечьей, Красного, Мороховца, Олейниково, Лукьянцев, Гатища, Плетеневки, Пыльной, Волчанска, Бугроватки Харьковской области.

Враг нанес авиационные удары в районах Вильчи, Липцев, Лимана, Избицкого, Веселого, Петровки, Казачьей Лопани, Синельниково, Глубокого, Широкого, Волчанских Хуторов Харьковской области.

На Купянском направлении украинские военные отбили 19 атак в районах Синьковки, Новоегоровки, Ивановки Харьковской области; Стельмаховки Луганской области, где россияне пытались улучшить тактическое положение.

Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Твердохлебово, Сергеевки Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 10 атак в районах Макеевки, Невского, Серебрянского лесничества Луганской области; Новосадового, Тернов Донецкой области.

На Северском направлении Вооруженные силы Украины отбили 16 атак в районах Белогоровки Луганской области; Верхнекаменского, Спорного, Выемки, Раздоловки Донецкой области.

На Краматорском направлении ВСУ отбили 27 атак в районах Клещиевки, Андреевки, Ивановского, Часового Яра, Григорьевки, Нового Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

Также враг нанес авиационный удар в районе Курдюмовки Донецкой области.

На Торецком направлении российские оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели, однако нанесли авиационные удары в районах Северного и Нью-Йорка Донецкой области.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 32 атаки в районах Семеновки, Калинового, Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новопокровского, Новоселовки Первой, Уманского, Нетайлово Донецкой области, где армия РФ при поддержке авиации пыталась вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах Карловки, Николаевки, Александрополя, Старой Николаевки, Прогресса, Новогродовки Донецкой области.

На Кураховском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Константиновки, Сладкого, Красногоровки, Водяного, где россияне при поддержке авиации 10 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Времьевском направлении украинские защитники отбили 16 атак в районах Урожайного, Старомайорского Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Ореховском направлении российские захватчики при поддержке авиации дважды атаковали позиции украинских защитников в районе Работино Запорожской области.

Также оккупанты нанесли авиационный удар в районе Сторожевого Донецкой области; Малой Токмачки Запорожской области.

На Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток при поддержке авиации россияне пять раз безуспешно атаковали позиции наших войск в районе Крынков Херсонской области.

Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Антоновки Херсонской области.

Вместе с тем украинские военные продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Потери РФ на 12 мая 2024

  • личного состава – около 482 290 (+1 260);
  • танков ‒ 7454 (+5);
  • боевых бронированных машин – 14 375 (+22);
  • артиллерийских систем – 12 472 (+30);
  • реактивных систем залпового огня – 1066 (+2);
  • средств противовоздушной обороны – 797 (+1);
  • самолетов – 350 (+1);
  • вертолетов – 325;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 9 910 (+42);
  • крылатых ракет – 2 194 (+1);
  • кораблей (катеров) ‒ 26;
  • подводных лодок ‒  1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16819 (+64);
  • специальной техники – 2 042 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 809-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Взрывы в Харькове 14 мая: повреждены многоэтажки, школа и десятки гаражей
вибух
Буданов назвал главную цель наступления на Харьков
Кирило Буданов
Сколько военных в полку Вооруженных сил Украины
військові, дерева, ноші
Сколько человек в роте и чем она отличается от батальона: отвечает эксперт
Сколько человек в роте: количество военных
Батальон: что это и какая численность техники и военных
Рота танків

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь