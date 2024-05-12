ISW о возможном продвижении РФ к Липцам и Волчанску: Сопротивление будет более интенсивным

Российские войска ожидает более интенсивное сопротивление, если они попытаются продвинуться к югу от границы в Харьковской области, в частности, к таким населенным пунктам, как Липцы и Волчанск.

Об этом в своей новой сводке сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Липцы и Волчанск на карте Deepstate

Сейчас смотрят

Возможное продвижение РФ к Липцам и Волчанску: что говорят в ISW

Сейчас, отмечают в ISW, армия РФ прибегает к относительно ограниченным наступательным операциям вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области и продолжает достигать значительных тактических успехов в, вероятно, менее защищенных районах.

В то же время, считают аналитики, при попытке продвижения к большим приграничным населенным пунктам, таким, как Липцы и Волчанск, россиян ждет более интенсивное сопротивление.

– Близость Харькова к границе увеличивает значение ограниченных тактических достижений России, однако, чтобы продолжать регулярные обстрелы Харькова, российским войскам не нужно продвигаться дальше вглубь, – отмечают в Институте изучения войны.

Эксперты отмечают, что количество подразделений, вовлеченных в ограниченные операции на севере Харьковской области, и группировок, развернутых вдоль границы на северо-востоке Украины, указывают на то, что армия РФ пока не проводит широкомасштабную операцию по охвату, окружению или захвату Харькова.

В частности, российские войска приступили к наступательным операциям вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области до того, как завершили доведение Северной группировки войск до заявленной запланированной конечной численности.

Но в ISW не исключают, что армия РФ в ближайшие дни может ввести резервы для активизации текущих наступательных операций в этом районе.

На данный момент американские аналитики продолжают оценивать, что российские наступательные операции на севере Харьковской области, вероятно, направлены на то, чтобы оттянуть украинские силы с других участков фронта.

В настоящее время российские войска сохраняют темп своих наступательных действий вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, близ Часового Яра и западнее Авдеевки.

– Российское военное командование, вероятно, надеется, что операции на севере Харьковской области заставят украинское военное командование перебросить для обороны к северу от Харькова военных и технику, которые могли бы действовать на других участках фронта, – считают в ISW.

Захват Харькова, добавляют аналитики Института изучения войны, безусловно, является желаемой оперативной целью для российских войск, но не такая, которую российские военные, кажется, преследуют в ближайшее время.

Напомним, что новая волна наступления на Харьков началась 10 мая.

В тот день оккупанты усилили обстрелы на севере области и начали предпринимать попытки прорыва линии обороны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 809-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : ISW

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.