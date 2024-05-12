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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Отсутствие руководства и неготовность ВСУ к наступлению РФ: в медиа зафиксировали проявления ИПСО

війна

После обострения ситуации на Харьковщине в медиапространстве появились вкрапления откровенной ИПСО.

Об этом сообщает 125 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ.

— То ли от незнание ситуации, то ли от желание навредить, отдельные резиденты социальных сетей распространяют абсолютно ложную информацию о неготовности Сил обороны к наступлению врага, или еще хуже, об отступлении отдельных подразделений из вверенных им оборонительных рубежей.

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Ответственно заявляю, что ситуация в полосе обороны нашей бригады сложная, но контролируемая. Подразделения 125 отдельной бригады ТрО ВСУ дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках, — говорится в сообщении.

Отмечается, что населенные пункты, в которые зашел враг, находились в постоянной “серой зоне”, а потому успех противника является достаточно условным и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе.

— Территория, занятая противником, локализована и по нему осуществляется постоянное огневое поражение! — добавляют в 125 отдельной бригаде.

ИПСО об отсутствии руководства области

Еще одним проявлением ИПСО является сообщение о том, что руководство Харьковской области якобы отсутствует.

— Построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы обороны Украины. Мы постоянно на связи с военным командованием, выполняем все их задачи, — отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он призвал жителей области и представителей медиа не помогать врагу дискредитировать военных ВСУ, которые сейчас сдерживают врага на северных и восточных границах нашей области.

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