Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 12 мая: ВСУ уничтожили 1 260 оккупантов и три десятка артсистем
Потери РФ на 12 мая 2024 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 260 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 809-е сутки полномасштабной войны превысили 482 тыс.
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Потери РФ на 12 мая 2024
- личного состава – около 482 290 (+1 260);
- танков ‒ 7454 (+5);
- боевых бронированных машин – 14 375 (+22);
- артиллерийских систем – 12 472 (+30);
- реактивных систем залпового огня – 1066 (+2);
- средств противовоздушной обороны – 797 (+1);
- самолетов – 350 (+1);
- вертолетов – 325;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 9 910 (+42);
- крылатых ракет – 2 194 (+1);
- кораблей (катеров) ‒ 26;
- подводных лодок ‒ 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 16819 (+64);
- специальной техники – 2 042 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 809-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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