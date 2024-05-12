Потери РФ на 12 мая 2024 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 260 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 809-е сутки полномасштабной войны превысили 482 тыс.

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Потери РФ на 12 мая 2024

  • личного состава – около 482 290 (+1 260);
  • танков ‒ 7454 (+5);
  • боевых бронированных машин – 14 375 (+22);
  • артиллерийских систем – 12 472 (+30);
  • реактивных систем залпового огня – 1066 (+2);
  • средств противовоздушной обороны – 797 (+1);
  • самолетов – 350 (+1);
  • вертолетов – 325;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 9 910 (+42);
  • крылатых ракет – 2 194 (+1);
  • кораблей (катеров) ‒ 26;
  • подводных лодок ‒  1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16819 (+64);
  • специальной техники – 2 042 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 809-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

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