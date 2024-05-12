Какие страны чаще всего побеждали на Евровидении: Украина есть в списке

11 мая в Мальме состоялся финал Евровидения 2024. В этом году конкурс проходит 68 раз. Ежегодно в нем берет участие множество стран — членов Европейского вещательного союза. И каждый раз победитель разный, однако с годами они все же повторялись.

Кто больше всего побеждал на Евровидении

Фанатов конкурса может интересовать вопрос — какие страны побеждали на Евровидении чаще всего. Есть такие, которые не одержали победу ни единого раза, в то же время есть и те, которые занимали первое место несколько раз.

И так, среди стран, кто больше всего побеждал на Евровидении — Ирландия, Швеция, Великобритания, Франция, Люксембург, Нидерланды, Израиль, Украина, Дания, Норвегия, Италия.

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Лидерами в этом списке являются Ирландия (1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996) и Швеция (1974,1984, 1991, 1999, 2012, 2015, 2023) — по семь раз. Далее идет Великобритания (1967, 1969, 1976, 1981, 1997), Франция (1958, 1960, 1962, 1969, 1977), Люксембург (1961, 1965, 1972, 1973, 1983) и Нидерланды (1957, 1959, 1969, 1975, 2019) — по пять побед. Израиль (1978, 1979, 1998, 2018) выигрывал конкурс четыре раза. Дания (1963, 2000, 2013), Норвегия (1985, 1995, 2009), Италия (1964, 1990, 2021) и Украина (2004, 2016, 2022) — по три раза.

К слову, на Евровидении 2024 Украину представили Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Артистки вышли на сцену под номером 2.

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