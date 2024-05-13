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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Бои тяжелые: в СНБО назвали количество оккупантов, наступающих на Харьковщину

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В наступление на севере Харьковской области вовлечено более 30 тысяч солдат российской армии.

Значительная часть из них уже наступает на украинские территории.

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Литвиненко.

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При этом он добавил, что поначалу на границах с Украиной со стороны Харькова было сосредоточено не менее 50 тысяч захватчиков.

По словам Литвиненко, командование Сил обороны передает сводки с линии фронта, в которых отмечена полная готовность нашей армии отражать вражеские атаки, ожесточенные бои продолжаются.

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Війна в Україні

Наступление на Харьковскую область

Российские войска начали активно прорывать границу на севере Харьковской области рано утром 10 мая.

Тогда же оккупантам удалось захватить несколько украинских сел, используя бронетехнику и РСЗО.

Сейчас наиболее тяжелые бои в районе северных окраин города Волчанск в 73 км от Харькова.

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Источник: Le Figaro
Война в Украине, Александр Литвиненко, СНБО, Харьковская область
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