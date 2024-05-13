Бои тяжелые: в СНБО назвали количество оккупантов, наступающих на Харьковщину

В наступление на севере Харьковской области вовлечено более 30 тысяч солдат российской армии.

Значительная часть из них уже наступает на украинские территории.

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Литвиненко.

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При этом он добавил, что поначалу на границах с Украиной со стороны Харькова было сосредоточено не менее 50 тысяч захватчиков.

По словам Литвиненко, командование Сил обороны передает сводки с линии фронта, в которых отмечена полная готовность нашей армии отражать вражеские атаки, ожесточенные бои продолжаются.

Наступление на Харьковскую область

Российские войска начали активно прорывать границу на севере Харьковской области рано утром 10 мая.

Тогда же оккупантам удалось захватить несколько украинских сел, используя бронетехнику и РСЗО.

Сейчас наиболее тяжелые бои в районе северных окраин города Волчанск в 73 км от Харькова.

Источник : Le Figaro

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