Эстония “серьезно” рассматривает отправку своих войск на запад Украины: что известно

Правительство Эстонии “серьезно” обсуждает возможность отправки войск на запад Украины для тыловых функций.

Об этом в интервью изданию Breaking Defense заявил советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл.

Эстония рассматривает отправку войск в Украину

По его словам, это помогло бы перенаправить украинские войска для борьбы на фронте.

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Ролл отметил, что правительство Эстонии сейчас анализирует такой вариант, хотя Таллинн предпочитает совершать бы такие действия в рамках миссии НАТО. Он также не исключает, что страна будет действовать в составе меньшей коалиции.

— Дискуссии продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ограничивать себя в том, что мы можем сделать, — подчеркнул Ролл.

Он также подчеркнул, что не исключено, что страны НАТО, которые выступают против такого шага, изменят свое мнение “со временем”.

Комментарии Ролла появились после того, как глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем в интервью Breaking Defense рассказал, что несколько месяцев назад в армии обсуждали вопрос об отправке войск на запад Украины для выполнения таких работ, как медицинское обслуживание, логистика или противовоздушная оборона некоторых западных городов.

В начале мая президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности ввода западных войск на территорию Украины. Он назвал, при каких условиях это может произойти.

Фото: ВС Эстонии

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