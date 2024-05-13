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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Новая волна ИПСО: РФ распространяет информацию об отсутствии оборонительных рубежей на Харьковщине

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Пропаганда РФ распространяет информацию об отсутствии оборонительных рубежей на Харьковщине.

Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации.

Как пояснил руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, на самом деле на Харьковщине построено несколько надежных линий обороны. Он отметил, что такие рубежи не могли быть возведены в зоне, где сейчас ведутся активные боевые действия, поскольку эта территория находится в непосредственной близости к границе и простреливается врагом.

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— Оборонительные рубежи непосредственно на полосе границы с врагом строить невозможно. Потому что вся техника и инженеры просто уничтожались бы врагом. Линии обороны на Харьковщине есть, это несколько надежных линий. Вскоре уполномоченные лица расскажут о них подробнее, — отметил руководитель Центра.

Проявления ИПСО вокруг Харьковщины

ЦПД отмечает, что манипуляции вокруг фортификаций на Харьковщине являются продолжением российской ИПСО по дискредитации военного руководства Украины с целью спровоцировать раскол между местной и центральной властью, распространить панические настроения и вызвать падение боевого духа подразделений ВСУ.

Отмечается, что обстановка на Харьковщине существенно обострилась, однако пока боевые действия ведут исключительно в приграничье, Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции.

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Фото: 251 об Київська Січ ТрО ЗСУ

ІПСО, Война в Украине, дезінформація, Пропаганда Росії, Харьковская область
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