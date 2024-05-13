Пилоты ВСУ используют специальную американскую тактику для ударов по ПВО РФ

Пилоты Воздушных сил Украины, которые по численности значительно уступают российским военно-космическим силам, используют тактику “дикой ласки” (SEAD), впервые разработанную ВВС США для войны во Вьетнаме.

Об этом сообщает издание Business Insider.

Тактика “дикой ласки”

Стратегия заключается в том, что пилоты самолетов заманивают вражеские зенитные установки, чтобы те нацелились на них своими радарами. Затем волны радара отслеживаются, и пилоты наносят ответный удар, например американскими высокоскоростными противорадиолокационными ракетами AGM-88 (HARM).

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С середины 2022 года США передают Украине ракеты HARM.

Тактику SEAD или “дикой ласки” впервые применили ВВС США во Вьетнаме для расчистки пути пролета штурмовиков.

Американские самолеты оснащались радиолокационными радарами для обнаружения вражеской системы противовоздушной обороны (ПВО). Сначала ВВС США били по целям бомбами, а затем специальными ракетами, способными поражать радары ПВО.

Eastern Ukraine, a Ukrainian Air Force MiG-29 Wild Weasel fires off an AGM-88 HARM towards a Russian radar. pic.twitter.com/5MGYcfaRmt — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 15, 2024

Стратегия “дикая ласка” — это прямые атаки для подавления ПВО противника. Тут отсылка к маленькому млекопитающему семейства куньих, которые проникают в нору своей жертвы, чтобы убить ее.

Ракеты HARM

HARM — это ракеты класса воздух-поверхность: снаряд весом около 350 кг фунтов и дальностью действия около 144 км. Эти ракеты могут обнаружить и поразить вражеский радар даже после того, как радарные системы были отключены.

HARM использовались в войнах в Ливии, Ираке и бывшей Югославии.

Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс заявил изданию Business Insider, что Украина делает большой упор на миссии “дикой ласки”.

По его словам, эти миссии могут быть очень опасными, особенно для украинских пилотов. Но “игра стоит свеч”, так как российская ПВО — это одна из важных целей для уничтожения.

Источник : Business Insider

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