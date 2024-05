Пилоты ВСУ используют специальную американскую тактику для ударов по ПВО РФ

Пилоты Воздушных сил Украины, которые по численности значительно уступают российским военно-космическим силам, используют тактику “дикой ласки” (SEAD), впервые разработанную ВВС США для войны во Вьетнаме.

Об этом сообщает издание Business Insider.

Стратегия заключается в том, что пилоты самолетов заманивают вражеские зенитные установки, чтобы те нацелились на них своими радарами. Затем волны радара отслеживаются, и пилоты наносят ответный удар, например американскими высокоскоростными противорадиолокационными ракетами AGM-88 (HARM).

С середины 2022 года США передают Украине ракеты HARM.

Тактику SEAD или “дикой ласки” впервые применили ВВС США во Вьетнаме для расчистки пути пролета штурмовиков.

Американские самолеты оснащались радиолокационными радарами для обнаружения вражеской системы противовоздушной обороны (ПВО). Сначала ВВС США били по целям бомбами, а затем специальными ракетами, способными поражать радары ПВО.

Eastern Ukraine, a Ukrainian Air Force MiG-29 Wild Weasel fires off an AGM-88 HARM towards a Russian radar. pic.twitter.com/5MGYcfaRmt

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 15, 2024