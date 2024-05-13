В течение месяца Дания передаст Украине истребители F-16 — Фредериксен

Истребители F-16 из Дании будут в Украине в течение месяца.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщил корреспондент Die Zeit.

Напомним, что Дания планирует передать Украине 19 самолетов F-16.

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F-16 для Украины

В 20-ых числах апреля 2024 года посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен рассказал, что Дания передаст Украине все истребители F-16, которые у нее есть, уже этим летом.

Он отметил, что ключевое условие для этого — полноценная подготовка украинских пилотов и вспомогательного персонала по техническому обслуживанию истребителей.

А недавно Украина получила тренажер американского истребителя F-16. Основной модуль уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты.

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