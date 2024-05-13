РФ чаще использует на фронте багги и мотоциклы — в разведке Британии назвали причину

Российские оккупанты все чаще используют легкие транспортные средства, такие как вездеходы и мотоциклы.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Почему россияне чаще используют на фронте вездеходы и мотоциклы

Там отмечают, что таким образом вражеские войска перевозят свой личный состав и осуществляют атаки на позиции Сил обороны, особенно в ночной период.

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Также в разведке отметили, что в ноябре 2023 года российский диктатор Владимир Путин лично осмотрел приобретенные китайские вездеходы Desertcross 1000-3 от Odes Industries. Сообщается, что Россия закупила более 2 100 таких автомобилей

Аналитики в британской разведке предполагают, что оккупанты все чаще прибегают к использованию легких и быстрых транспортных средств для проведения разведки украинских оборонительных позиций, чтобы обеспечить возможность дальнейшего поражения с использованием артиллерии или дронов.

— Однако, жертвуя броней и огневой мощью ради повышения мобильности, легкие машины гораздо более уязвимы, чем их бронированные аналоги, для целого ряда систем вооружения, — говорится в сообщении.

Напомним, 13 мая воины 47 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сбили российский вертолет Ка-52 Аллигатор. Приземлили вражеский вертолет бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.

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