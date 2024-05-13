Сегодня, 13 мая, воины 47 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сбили российский вертолет Ка-52 Аллигатор.

Об этом сообщается на Facebook-странице 47 бригады.

Сбивание вертолета Ка-52

По словам военных, приземлили вражеский вертолет бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.

Кстати, стоимость такой воздушной машины составляет около $16 млн.

Больше деталей об удачной охоте на вражеский Ка-52 наши военные пока не сообщают.

Напомним, что в начале февраля 2024 года наши воины на Таврическом направлении уничтожили российский вертолет Ка-52. Сбили вертолет из ПЗРК на Авдеевском направлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 810-е сутки.

