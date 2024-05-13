Задержание агентов ГРУ, уничтожение Ка-52, Су-25 и атака дронов в РФ: главные новости 13 мая

Ситуация на фронте в Харьковской области остается сложной — там РФ имела частичный успех, но продвижение оккупантов остановили наши военные.

Сегодня ВСУ сбили очередной российский вертолет Ка-52 Аллигатор, который стоит $16 млн.

СБУ задержала агентов российского ГРУ, которые готовили теракты на 9 мая, в частности возле кафе и в гипермаркетах Киева.

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Что произошло в Украине и мире за сутки 13 мая 2024 года — читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.

Ситуация на Харьковщине

13 мая в Харьковской области проходят ожесточенные бои, в результате них РФ имела частичный успех на Харьковщине, но Силам обороны удалось остановить продвижение оккупантов.

— Противник не прекращает попыток вытеснить подразделения Сил обороны с позиций. Оккупанты нанесли восемь авиационных ударов в районах населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области. В то же время Силами обороны осуществляются контратакующие действия, — говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Потери оккупантов на Харьковском направлении 13 мая составляют 97 человек и 8 единиц военной техники.

Уничтожение Ка-52 Аллигатор и Су-25

Сегодня бойцы 47 отдельной механизированной бригады ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 Аллигатор. Стоимость такой воздушной единицы составляет около $16 млн.

Известно, что приземлили вражеский вертолет бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.

Кроме того, Силы обороны сбили российский Су-25 в Донецкой области.

Задержание агентов ГРУ

СБУ задержала агентов российского ГРУ , которые планировали на 9 мая теракты в Киеве возле кафе и в гипермаркетах.

Отмечается, что самодельные взрывные устройства были замаскированы в упаковки из-под чая. Они состояли из таймера, детонатора и пластичной взрывчатки с зажигательной смесью, которая должна была вызвать масштабные пожары.

— По замыслу российской спецслужбы, взрывчатка должна была сдетонировать в пиковые часы посещаемости гипермаркетов, чтобы нанести максимальный вред гражданскому населению. Кроме того, ее планировали разместить среди легковоспламеняющихся материалов — чтобы такой пожар не удалось быстро ликвидировать, — сообщили в СБУ.

Продление торгового безвиза с ЕС

ЕС окончательно продлил торговый безвиз для Украины еще на год.

— Это беспошлинная и безквотная торговля еще на год. Важная поддержка для наших производителей, экспорта и экономики. Продолжаем интеграцию в ЕС в ускоренном темпе, — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Решение вступит в силу 6 июня. Торговый безвиз будет действовать до 5 июня 2025 года.

Это позволит “быстро принимать меры для исправления ситуации в случае значительных сбоев на рынке ЕС или рынках одного, нескольких государств-членов”. Кроме того, действует так называемое “экстренное торможение” по ряду видов продукции (яиц, мяса птицы, сахара, овса, кукурузы, крупы и меда).

Атака дронов в РФ и взрывы на Луганщине

По информации источника, дроны СБУ атаковали нефтебазу и подстанцию под Белгородом и Липецком. В частности, электроподстанция питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию Становая и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.

— Российская промышленность, работающая на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ. Мероприятия для подрыва военного потенциала врага будут продолжаться, — подчеркнул собеседник.

На Луганщине было зафиксировано попадание во вражеский склад с БК.

На многочисленных видео и фото из сети слышно детонацию боеприпасов и виднеется столб черного дыма.

Принятие закона об иноагентах в Грузии

Несмотря на протесты, в парламенте Грузии рассмотрели “закон об иноагентах” за 67 секунд. Его в третьем чтении принял Комитет по юридическим вопросам парламента страны.

Глава комитета Анри Оханашвили заявил, что у депутатов правящей партии Грузии не было замечаний, поэтому голосование прошло так быстро, отметив, что третье чтение предусматривает лишь редакционные поправки.

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