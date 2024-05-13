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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Зеленский: Наша задача — сорвать российскую попытку расширить войну

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение. В нем он рассказал о ситуации на фронте, отметив, что на Харьковщине продолжаются контрударные действия.

Обращение Зеленского 13 мая

По словам Зеленского, по Харьковщине — направление усилено, в частности Волчанск и в целом приграничные районы.

— Бригадный генерал Михаил Драпатый за это направление отвечает непосредственно на месте, и ему предоставляются необходимые средства поражения, необходимые силы. Сейчас все больше становится наших результатов — мы уничтожаем пехоту оккупанта, технику, — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что “мы понимаем, как действует враг, и видим замысел на оттягивание наших сил”.

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— Конечно, донецкие направления не оставляем без необходимой поддержки и обеспечения, а именно — Краматорское направление, Покровское. Неизменное внимание Купянскому направлению. Мы фиксируем также вражескую активность против Сумщины и Черниговщины — диверсионные группы, обстрелы. Мы отвечаем огнем, как и положено, — сказал он.

По словам главы государства, наша задача — сорвать российскую попытку расширить войну.

Он подчеркнул, что для оккупанта не должно быть ни одного безопасного места на украинской земле и в нашем небе. Зеленский поблагодарил военных, которые сбили вражеский Су-25 в Донецкой области.

Президент также сообщил о международной работе, разговорах с премьер-министром Швеции, премьер-министром Люксембурга и премьер-министром Канады.

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Война в Украине, Владимир Зеленский
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