Фронт и помощь: Сырский, Ермак и Умеров побеседовали с военным руководством США

13 мая глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели беседу с военным руководством в США.

Их собеседниками стали советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун.

Как сообщил Ермак у себя в Telegram-канале, речь шла о ситуации на фронте, наступательные попытки российских оккупантов, и о том, какая помощь нужна Украине как можно скорей.

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— Нам очень необходимо ускорение поставок вооружений. Это подробно обговорили, — резюмировал он.

О важности оперативных поставок вооружений от западных партнеров заявил и Сырский в Telegram-канале, подчеркнув, что несмотря на все трудности, Украина обязательно победит.

Бои на Харьковщине

Харьковское направление уже несколько дней остается местом наиболее ожесточенных боев.

Российские захватчики предпринимают попытки прорвать позиции Сил обороны, им удалось занять несколько сел.

Однако украинские защитники эффективно отражают атаки РФ, под Волчанском в 73 км от Харькова оккупанты понесли потери — свыше сто убитых солдат только за сутки.

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