Пенсия по возрасту назначается при достижении мужчинами и женщинами 60-летнего возраста при наличии не менее 31 года страхового стажа. Если у человека на момент достижения 60 лет (пенсионного возраста) нет 31 года страхового стажа, то он сможет выйти на пенсию по возрасту позже. Но есть определенные категории лиц, которые могут выйти на пенсию раньше.

Кто имеет право на досрочный выход на пенсию в Украине в 2024 году и при каких условиях это происходит — читайте на Фактах ICTV.

Досрочный выход на пенсию: кого касается

Закон Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании предусматривает досрочный выход на пенсию для определенной категории лиц. Рассмотрим, кто имеет право на досрочный выход на пенсию в 2024 году.

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Такое право имеют:

военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, принимавшие участие в боевых действиях;

военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите Украины или при выполнении других служебных обязанностей, или лица, получившие заболевания, связанные с пребыванием на фронте;

люди с инвалидностью по зрению I группы — слепые и люди с инвалидностью с детства I группы (но не ранее чем за 10 лет для мужчин и за 15 лет для женщин до достижения пенсионного возраста) при наличии у мужчин не менее 15 лет страхового стажа и не менее 10 лет страхового стажа у женщин;

женщины, родившие пятерых и более детей;

матери детей с инвалидностью с детства, которые воспитали их до восьмилетнего возраста, также имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту, но не ранее чем за 5 лет до достижения пенсионного возраста;

сотрудники, с которыми был расторгнут трудовой договор по инициативе собственника (уполномоченного им органа) из-за изменений в организации производства и труда, включая реорганизацию, перепрофилирование, ликвидацию предприятий, учреждений, организаций, сокращение численности или штата работников за 1,5 года до установленного законодательством пенсионного возраста при условии регистрации лиц в Государственной службе занятости и отсутствии надлежащей для них работы;

сотрудники предпенсионного возраста, трудовой договор с которыми был расторгнут в связи с несоответствием работника занимаемой должности по состоянию здоровья (за полтора года до установленного законодательством пенсионного возраста).

Досрочный выход на пенсию возможен для работников, устроенных на полный рабочий день и занятых на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда.

Правом на досрочный выход на пенсию по возрасту на льготных условиях могут воспользоваться:

мужчины по достижении 50 лет при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет — на вредных работах;

женщины по достижении 45 лет при стаже работы не менее 15 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев — на вредных работах.

Условия досрочного выхода на пенсию участников боевых действий

Возраст выхода УБД на досрочную пенсию:

мужчины — по достижении 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет; женщины — по достижении 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Право на назначение пенсии по возрасту со снижением пенсионного возраста имеют военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейские, принимавшие участие:

в боевых действиях;

в антитеррористических операциях в районах их проведения;

в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии России в Луганской и Донецкой областях;

в случае непосредственного участия в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

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