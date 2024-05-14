Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстрел Украины 14 мая: РФ атаковала 18 Шахедами и Искандером-М
Обстрел Украины 14 мая происходил из пока оккупированного Крыма.
Оттуда российские оккупанты выпустили ударные беспилотники Shahed-136/131 и баллистическую ракету Искандер-М.
Атака дронами сегодня
К атаке дронами сегодня армия РФ привлекла 18 Шахедов.
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Выпущенные из мыса Чауда дроны сбивала истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.
В конце концов все 18 Шахедов приземлили в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей.
Атака ракетами сегодня
Атака ракетами происходила с привлечением баллистической ракеты Искандер-М.
О ее ликвидации командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук не сообщал.
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