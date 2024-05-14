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Татьяна Забожко, редактор ленты

Обстрел Украины 14 мая: РФ атаковала 18 Шахедами и Искандером-М

Shahed-136 шахед
Фото: Getty Images

Обстрел Украины 14 мая происходил из пока оккупированного Крыма.

Оттуда российские оккупанты выпустили ударные беспилотники Shahed-136/131 и баллистическую ракету Искандер-М.

Атака дронами сегодня

К атаке дронами сегодня армия РФ привлекла 18 Шахедов.

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Выпущенные из мыса Чауда дроны сбивала истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В конце концов все 18 Шахедов приземлили в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей.

Атака ракетами сегодня

Атака ракетами происходила с привлечением баллистической ракеты Искандер-М.

О ее ликвидации командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук не сообщал.

атака дронами, ракетний удар
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