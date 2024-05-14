Льготная пенсия медикам 2024: какая бывает и кто может получить

Медицинские работники имеют право на льготную пенсию. Кто может ее получить, как медицинским работникам получить льготную пенсию в Украине в 2024 году — в материале Фактов ICTV.

Льготная пенсия для медиков 2024: кто может получить

Медицинские работники имеют право на пенсию по возрасту и/или за выслугу лет на льготных условиях.

Все зависит от того, какую должность занимал и в каком учреждении здравоохранения работал человек. В случае, если лицо одновременно имеет право на разные виды пенсии, то назначается один из них. Списки льготных профессий принимает Кабинет министров Украины.

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Льготная пенсия по возрасту

Медицинские работники могут рассчитывать на льготную пенсию в 50 и 55 лет. Выйти на пенсию в 50 лет могут работники, которые работали по списку №1.

К списку №1 относятся:

врачи-рентгенологи, врачи, работающие в отделениях интервенционной радиологии (рентгенохирургический блок);

младшие специалисты рентгеновских отделений и кабинетов;

младшие специалисты, работающие в отделениях интервенционной радиологии (рентгенохирургический блок).

Выйти раньше на пенсию по списку №1 можно, если есть соответствующий стаж:

25 лет для мужчин — минимум 10 из которых должны быть на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда;

20 лет для женщин — минимум 7,5 из которых были на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда.

Исключение — женщины 1975 года рождения (или раньше) имеют право на получение льготной пенсии до достижения ими 50-летнего возраста (согласно Закону Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании №1058-IV от 9 июля 2003 года).

В 55 лет имеют право выйти на пенсию медицинские работники, которые работали по списку №2.

К списку №2 относятся:

медицинские работники, которые во время выполнения служебных обязанностей заразились вирусом иммунодефицита человека;

младшие медсестры, санитарки и уборщицы патологоанатомических бюро, моргов, центров, отделений, прозекторских;

сотрудники противочумных учреждений.

К списку №2 также относятся работники, которые непосредственно обслуживают больных:

в рентгеновских отделениях, кабинетах — младшие медицинские сестры по уходу за больными;

в инфекционных, туберкулезных учреждениях, кабинетах и отделениях — младшие специалисты с медицинским образованием, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными и сестры-хозяйки;

в психиатрических (психоневрологических) лечебно-профилактических учреждениях (отделениях) — младшие медицинские сестры, младшие специалисты с медицинским образованием, младшие медицинские сестры по уходу за больными и сестры-хозяйки;

в домах ребенка — младшие специалисты с медицинским образованием, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

в лепрозориях — младшие медицинские сестры по уходу за больными, младшие специалисты с медицинским образованием, младшие медицинские сестры, сестры-хозяйки;

в интернатах для психически больных, детских домах для умственно отсталых детей системы социального обеспечения;

в ожоговых и гнойных отделениях — врачи, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, младшие специалисты с медицинским образованием и сестры-хозяйки;

медицинские работники в онкологических учреждениях (подразделениях), центрах и диспансерах.

А также врачи, младшие медицинские сестры по уходу за больными, младшие специалисты с медицинским образованием, младшие медицинские сестры, сестры-хозяйки и работающие под землей для поддержания в нормальном состоянии шахтных выработок больниц.

Выйти раньше на пенсию по списку №2 можно, если есть стаж:

Не менее 30 лет для мужчин — из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах. Не менее 25 лет для женщин — из них не менее 10 лет на указанных работах.

Пенсия за выслугу лет 2024: кто имеет право на льготную пенсию

Льготная пенсия за выслугу лет назначается медицинским работникам, работающим на должностях и в заведениях и учреждениях, предусмотренных Перечнем заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет (утвержденным постановлением КМУ №909 от 4 ноября 1993 года), независимо от возраста при наличии:

не менее 29 лет специального стажа — в период выхода на пенсию с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года;

не менее 29,5 лет специального стажа — в период выхода на пенсию с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2023 года;

не менее 30 лет специального стажа — в период выхода на пенсию с 1 апреля 2024 года и в дальнейшем.

При этом не имеют значения форма собственности или ведомственная принадлежность учреждения, в котором работает человек, и продолжительность рабочего дня.

Какой размер льготной пенсии медикам

Льготная пенсия для медиков за выслугу лет зависит от страхового стажа и размера зарплаты, с которой отчисляли страховые взносы.

Размер льготной пенсии определяется по формуле:

П = Зп × Кс

где: П — размер пенсии (в гривнах);

Зп — доход, заработная плата застрахованного лица (в гривнях);

Кс — коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Согласно ст. 24 Закона №1058З, за каждый полный год стажа работы на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда в страховой стаж дополнительно засчитывают по одному году.

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