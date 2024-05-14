События ночи 14 мая: Блинкен в Киеве, прилет в Харькове и сгоревшее судно в РФ

Ночью 14 мая армия РФ атаковала Украину ударными беспилотниками Shahed-131/136 и баллистической ракетой Искандер-М.

Утром стало известно о прилете в Харькове и визите в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

Детальнее о главных событиях ночи и утра 14 мая читайте в подборке Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Последние новости

Атака дронами сегодня

Атака ракетами сегодня

Взрывы в Харькове 14 мая

Визит Блинкена в Киев 14 мая

Пожар на теплоходе М.В. Ломоносов в Архангельске

Атака дронами сегодня

К атаке дронами сегодня армия РФ привлекла 18 ударных беспилотников Shahed-131/136.

Дроны российские оккупанты выпустили из мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму.

Истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы ликвидировали все 18 Шахедов.

Приземлили их в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей.

Атака ракетами сегодня

Атака ракетами сегодня произошла с привлечением баллистической ракеты Искандер-М.

О ее ликвидации командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук не сообщал.

Взрывы в Харькове 14 мая

Взрывы в Харькове 14 мая, прогремевшие в шесть утра, стали следствием прилетов в Киевском районе города.

По словам руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, оккупанты ударили по областному центру модифицированными авиабомбами УМПБ Д-30.

Одним ударом разрушены три гаража и еще три повреждены. Другой пришелся по открытой территории.

Пострадали 52-летний мужчина и 66-летняя женщина.

У них острая реакция на стресс.

Визит Блинкена в Киев 14 мая

14 мая в Украину с необъявленным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Сам госсекретарь Соединенных Штатов отмечает, что вернулся сегодня в Киев, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку Украине, защищающей свою свободу от российской агрессии.

Пожар на теплоходе М.В. Ломоносов в Архангельске

С вечера 13 мая в Архангельске горел теплоход М.В. Ломоносов.

Огнем охватило верхнюю палубу судна на 936 кв. м.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.