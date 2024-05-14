События ночи 14 мая: Блинкен в Киеве, прилет в Харькове и сгоревшее судно в РФ
Ночью 14 мая армия РФ атаковала Украину ударными беспилотниками Shahed-131/136 и баллистической ракетой Искандер-М.
Утром стало известно о прилете в Харькове и визите в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.
Детальнее о главных событиях ночи и утра 14 мая читайте в подборке Фактов ICTV.
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Атака дронами сегодня
К атаке дронами сегодня армия РФ привлекла 18 ударных беспилотников Shahed-131/136.
Дроны российские оккупанты выпустили из мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму.
Истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы ликвидировали все 18 Шахедов.
Приземлили их в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей.
Атака ракетами сегодня
Атака ракетами сегодня произошла с привлечением баллистической ракеты Искандер-М.
О ее ликвидации командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук не сообщал.
Взрывы в Харькове 14 мая
Взрывы в Харькове 14 мая, прогремевшие в шесть утра, стали следствием прилетов в Киевском районе города.
По словам руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, оккупанты ударили по областному центру модифицированными авиабомбами УМПБ Д-30.
Одним ударом разрушены три гаража и еще три повреждены. Другой пришелся по открытой территории.
Пострадали 52-летний мужчина и 66-летняя женщина.
У них острая реакция на стресс.
Визит Блинкена в Киев 14 мая
14 мая в Украину с необъявленным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Сам госсекретарь Соединенных Штатов отмечает, что вернулся сегодня в Киев, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку Украине, защищающей свою свободу от российской агрессии.
Пожар на теплоходе М.В. Ломоносов в Архангельске
С вечера 13 мая в Архангельске горел теплоход М.В. Ломоносов.
Огнем охватило верхнюю палубу судна на 936 кв. м.