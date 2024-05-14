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Юлия Гайдук, редакторка ленты

Снятие с воинского учета по возрасту 2024: кого касается и когда происходит

Зняття з військового обліку
Фото: Depositphotos

Снятие с воинского учета означает освобождение от статуса военнообязанного. То есть человек полностью непригоден к службе и не подлежит мобилизации. Но для этого должны быть определенные основания, например достижение граничного возраста.

Когда снимают с воинского учета по возрасту и что для этого необходимо — в материале Фактов ICTV.

Какие основания снятия с воинского учета

Снять с воинского учета могут:

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  • В случае непригодности по состоянию здоровья — если состояние здоровья военнообязанного по результатам ВВК не позволяет ему проходить военную службу (то есть человек непригоден к военной службе), то он может быть исключен с воинского учета.
  • Прохождение военной службы и обучения в военных учебных заведениях — в случае, если военнообязанное лицо уже призвано на военную службу или учится в военном учебном заведении.
  • По возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания в запасе.
  • В случае прекращения гражданства Украины.
  • Осужденные — если лицо имело судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (также касается граждан, находящихся в местах лишения свободы или в случае, когда к ним применяются принудительные меры медицинского характера).
  • В случае смерти.

Когда снимают с воинского учета по возрасту

Новым законом о мобилизации предусмотрено снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. При этом предельный возраст не изменился. Выясним, до какого возраста могут забирать на службу и кого снимают с воинского учета по возрасту.

Согласно Закону о воинской обязанности и военной службе запас военнообязанных делится на два разряда и зависит от возраста военнообязанного человека.

Лица, находящиеся в запасе и имеющие воинские звания рядового, сержантского, старшинского состава, делятся на разряды по возрасту:

  • первый разряд — лица в возрасте до 35 лет;
  • второй разряд — лица в возрасте до 60 лет.

Офицерский состав, находящийся в запасе, также делится на разряды по возрасту.

К первому разряду относятся:

  • младший офицерский состав — лица в возрасте до 45 лет;
  • старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) — лица в возрасте до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) — лица в возрасте до 55 лет;
  • высший офицерский состав — лица в возрасте до 60 лет.

Второй разряд:

  1. младший и старший офицерский состав — лица в возрасте до 60 лет;
  2. высший офицерский состав — лица в возрасте до 65 лет.

Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным возрастом пребывания в запасе ВСУ и в других военных формированиях.

То есть снятие с воинского учета по возрасту происходит в случае достижения мужчиной 60 лет, поскольку он достиг предельного возраста пребывания в запасе Вооруженных Сил Украины.

После достижения 60 лет лицо исключают с воинского учета, но, по желанию, человек даже после достижения предельного возраста может пойти служить по собственному желанию, то есть добровольно.

Снятие с воинского учета по возрасту: что необходимо и куда обращаться

Чтобы сняться с воинского учета, военнообязанному лицу необходимо лично явиться в ТЦК и СП, в котором он находится на воинском учете, и подать соответствующее заявление.

При себе необходимо иметь:

  • паспорт;
  • военно-учетный документ — военный билет, временное удостоверение военнообязанного;
  • документы, подтверждающие изменение учетных данных и право снятия с воинского учета.

Военнообязанный считается снятым с воинского учета после получения соответствующей отметки в военно-учетных документах — Снят с воинского учета.

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