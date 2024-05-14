Снятие с воинского учета по возрасту 2024: кого касается и когда происходит
Снятие с воинского учета означает освобождение от статуса военнообязанного. То есть человек полностью непригоден к службе и не подлежит мобилизации. Но для этого должны быть определенные основания, например достижение граничного возраста.
Когда снимают с воинского учета по возрасту и что для этого необходимо — в материале Фактов ICTV.
Какие основания снятия с воинского учета
Снять с воинского учета могут:
- В случае непригодности по состоянию здоровья — если состояние здоровья военнообязанного по результатам ВВК не позволяет ему проходить военную службу (то есть человек непригоден к военной службе), то он может быть исключен с воинского учета.
- Прохождение военной службы и обучения в военных учебных заведениях — в случае, если военнообязанное лицо уже призвано на военную службу или учится в военном учебном заведении.
- По возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания в запасе.
- В случае прекращения гражданства Украины.
- Осужденные — если лицо имело судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (также касается граждан, находящихся в местах лишения свободы или в случае, когда к ним применяются принудительные меры медицинского характера).
- В случае смерти.
Когда снимают с воинского учета по возрасту
Новым законом о мобилизации предусмотрено снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. При этом предельный возраст не изменился. Выясним, до какого возраста могут забирать на службу и кого снимают с воинского учета по возрасту.
Согласно Закону о воинской обязанности и военной службе запас военнообязанных делится на два разряда и зависит от возраста военнообязанного человека.
Лица, находящиеся в запасе и имеющие воинские звания рядового, сержантского, старшинского состава, делятся на разряды по возрасту:
- первый разряд — лица в возрасте до 35 лет;
- второй разряд — лица в возрасте до 60 лет.
Офицерский состав, находящийся в запасе, также делится на разряды по возрасту.
К первому разряду относятся:
- младший офицерский состав — лица в возрасте до 45 лет;
- старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) — лица в возрасте до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) — лица в возрасте до 55 лет;
- высший офицерский состав — лица в возрасте до 60 лет.
Второй разряд:
- младший и старший офицерский состав — лица в возрасте до 60 лет;
- высший офицерский состав — лица в возрасте до 65 лет.
Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным возрастом пребывания в запасе ВСУ и в других военных формированиях.
То есть снятие с воинского учета по возрасту происходит в случае достижения мужчиной 60 лет, поскольку он достиг предельного возраста пребывания в запасе Вооруженных Сил Украины.
После достижения 60 лет лицо исключают с воинского учета, но, по желанию, человек даже после достижения предельного возраста может пойти служить по собственному желанию, то есть добровольно.
Снятие с воинского учета по возрасту: что необходимо и куда обращаться
Чтобы сняться с воинского учета, военнообязанному лицу необходимо лично явиться в ТЦК и СП, в котором он находится на воинском учете, и подать соответствующее заявление.
При себе необходимо иметь:
- паспорт;
- военно-учетный документ — военный билет, временное удостоверение военнообязанного;
- документы, подтверждающие изменение учетных данных и право снятия с воинского учета.
Военнообязанный считается снятым с воинского учета после получения соответствующей отметки в военно-учетных документах — Снят с воинского учета.