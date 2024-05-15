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Блинкен об ударах по территории РФ: Украина сама решает, как вести войну

Использование Украиной оружия США по территории России: заявление Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал возможность использования Украиной американского оружия по территории России.

Он на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции отметил, что штаты преданы делу Украины и преданы тому, чтобы обеспечить победу нашего государства в этой войне.

— Я хочу очень четко отметить одну вещь — США преданы делу Украины и преданы тому, чтобы обеспечить победу Украины в этой войне. Поэтому мы предоставляем и продолжаем оказывать Украине помощь. Но в конце концов Украина сама решает, как вести свою войну, потому что это оборонительная война, — сказал он.

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Блинкен добавил, что США продолжают предоставлять Украине средства, чтобы она одержала победу в войне.

Использование Украиной оружия США по территории России

Госсекретарь США отметил, что США не возражают против ударов по РФ в принципе.

— Как я и сказал, мы абсолютно преданы делу победы Украины в этой войне. Ради людей, ради ее будущего. Мы это признаем в своей политике и подчеркиваем, что это решение должна принимать Украина для себя сама, — отметил он.

Кроме того, Блинкен отметил, что сейчас США думают о различных формах противовоздушной помощи нашей стране, в частности, о предоставлении ПВО Patriot.

— И обеспечиваем такую ситуацию, когда мы найдем такие комплексы и обеспечим ими (Украину, — Ред.), — отметил Блинкен.

Война в Украине, Военная техника, Энтони Блинкен, Росія, США
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