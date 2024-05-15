Основания для увольнения с военной службы: полный перечень

Новый закон о мобилизации содержит основания для увольнения с военной службы. Факты ICTV рассказывают, кто имеет право на увольнение с военной службы в Украине в 2024 году.

Увольнение с военной службы 2024: основания

Согласно новому закону об усилении мобилизации основания для увольнения с военной службы имеют:

лица, которым установлена инвалидность;

люди, которые находились в плену;

лица, которые избраны народным депутатом Украины;

генералы по решению военного руководства;

лица, назначенные на должность судьи — член Высшего совета правосудия, член Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья Конституционного Суда Украины, руководитель Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, дисциплинарный инспектор Высшего совета правосудия.

Основания для увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам:

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женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;

женщины-военнослужащие в связи с беременностью;

женщина в случае, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка или детей в возрасте до 18 лет;

военнослужащий у которого на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет (не касается лиц, имеющих задолженность по уплате алиментов);

военнослужащий, который самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда;

военнослужащий, имеющий ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей лишен родительских прав, признан пропавшим без вести, умер или отбывает наказание в местах лишения свободы;

военнослужащий, воспитывающий ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет (если отсутствуют другие лица, которые обязаны его воспитывать);

военнослужащий, содержащий совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

военнослужащий, который должен осуществлять постоянный уход за женой или мужем с инвалидностью I или II группы;

военнослужащий, который должен осуществлять опеку над человеком, признанным судом недееспособным (если нет возможности осуществлять опеку другим лицам);

военнослужащий, воспитывающий ребенка, больного тяжелыми врожденными пороками развития, с редкими орфанными заболеваниями, тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, детским церебральным параличем, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), тяжелыми психическими расстройствами, хроническими или острыми заболеваниями почек (IV степень);

военнослужащий, воспитывающий ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи;

военнослужащий, который должен осуществлять уход за женой или мужем с инвалидностью III группы, которая была установлена вследствие онкологического заболевания, отсутствия одного из парных органов, конечностей (конечности), стоп ног (стопы ноги), кисти (кистей) руки, или при наличии у жены (мужа) с инвалидностью III группы психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

военнослужащий, который должен осуществлять постоянный уход за одним из своих родителей или родителей жены (мужа), который является лицом с инвалидностью I или II группы (если нет других членов семьи, которые могут осуществлять уход).

Основания для увольнения с военной службы имеют военнослужащие, которые являются:

усыновителями, на содержании которых находится ребенок в возрасте до 18 лет, который до момента усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки; приемными родителями, родителями-воспитателями, опекунами, попечителями, патронатными воспитателями, на содержании которых находится ребенок-сирота или ребенок в возрасте до 18 лет, лишенный родительской опеки.

Поэтому основания для увольнения военнослужащих в Украине зависят от ряда факторов, в частности от семейных обстоятельств, состояния здоровья человека и других уважительных причин.

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