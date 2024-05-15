Решение о переговорах с РФ должна принимать только Украина — Блинкен

Украина самостоятельно должна принимать решение относительно переговоров с РФ, а не США или какая-либо другая страна.

Об этом на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Что касается переговоров, то, опять же, эти решения должна принимать Украина, а не Соединенные Штаты или какая-либо другая страна. Поэтому, если представить, что если бы Путин проявил хоть какой-то интерес к серьезному участию в переговорах, я уверен, что Украина ответила бы на это соответствующе. Но Путин каждый день демонстрирует прямо противоположное, — сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что США поддерживают Украину в ее решениях, и заверил, что “не будет ничего об Украине без Украины”.

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Блинкен в Киеве

Энтони Блинкен прибыл в Киев 14 мая, чтобы продемонстрировать нашу непреклонную поддержку Украине, которая защищает свою свободу от российской агрессии.

Во время своей поездки он уже сделал ряд важных заявлений, в частности о выделении Украине 2 млрд долларов на оружие. Также он прокомментировал возможность использования Украиной американского оружия по территории России.

Фото: Оператор Фактов ICTV Максимилиан Ильченко

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