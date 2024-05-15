По всей Украине утром вводили аварийные отключения света

В утренние часы по всей Украине применяли аварийные отключения света.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отмена экстренных отключений света

Обновлено в 09:26. По состоянию на 09:00 экстренные отключения в Киеве, Киевской области, в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отменены.

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Отключения света по Украине

В компании Укрэнерго отмечали, что с 06:40 до 09:00 действуют контролируемые аварийные отключения света для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах страны.

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

В Укрэнерго отмечают, что после российских ракетных ударов по объектам энергосистемы Украины образовался дефицит электроэнергии вследствие роста потребления из-за похолодания.

Также сегодня с 00:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Отключения света в Черкасской области

На утро среды, 15 мая, в Черкасской области снова частично действуют аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщил председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По словам главы ОВА, отключения света будут действовать, пока не будет сбалансирована энергосистема Украины.

— Давайте экономить электроэнергию, чтобы это произошло как можно скорее, – подчеркнул Игорь Табурец.

Отключения света в Винницкой области

В Винницаоблэнерго сообщили, что сегодня утром получили команду от Укрэнерго на введение третьей очереди графиков аварийных отключений для потребителей области.

Экстренные отключения света

В компании ДТЭК сообщили, что в энергосистеме Украины сохраняется тяжелая ситуация, поэтому применялись экстренные отключения на Киевщине и в Киеве, на Днепропетровщине, в Одесской и Донецкой областях.

Энергетики просят население экономно потреблять электроэнергию, ведь это очень поможет украинской энергосистеме.

Отключения света на Киевщине

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что в Киевской области графики отключения не действуют — свет будут выключать без предупреждения.

Отключения света в Киеве

Киевская городская военная администрация сообщила, что утром по распоряжению Укрэнерго введены графики аварийных отключений для населения.

— Обращаем внимание, что во время экстренных отключений, графики, которые размещены на сайте, не действуют, – отметили в ДТЭК Киевские электросети.

Графики отключений в Хмельницкой области

В Хмельницкоблэнерго сообщили, что 15 мая в Хмельницкой области снова действует график аварийных отключений в соответствии с распоряжением НЭК Укрэнерго.

Для промышленных потребителей продолжает действовать график ограничения потребления электрической мощности до конца суток, то есть до 24:00 15 мая.

Отключения света на Днепропетровщине

ДТЭК Днепровские электросети также сообщили, что 15 мая в Днепропетровской области продолжают действовать экстренные отключения света во время утреннего пика потребления.

В компании отметили, что во время экстренных отключений, графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют.

Отключения света в Одессе и Одесской области

Компания ДТЭК Одесские электросети также призвала потребителей минимизировать использование электроэнергии, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему Украины.

В компании отметили, что во время экстренных отключений, графики, которые размещены на сайте, не действуют.

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