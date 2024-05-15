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Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери РФ на 15 мая: ВСУ уничтожили 1 510 оккупантов и почти полсотни ББМ

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери РФ на 15 мая 2024 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 510 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 812-е сутки полномасштабной войны достигли почти 487 тыс.

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Потери РФ на 15 мая 2024

  • личного состава – около 486 940 (+1 510);
  • танков – 7 510 (+14);
  • боевых бронированных машин – 14 508 (+48);
  • артиллерийских систем – 12 538 (+23);
  • реактивных систем залпового огня – 1070;
  • средств противовоздушной обороны – 798;
  • самолетов – 351;
  • вертолетов – 325;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 10 015 (+30);
  • крылатых ракет ‒ 2 199 (+2);
  • кораблей (катеров) ‒ 26;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16 955 (+48);
  • специальной техники – 2 061 (+7).

Полномасштабная война в Украине длится уже 812-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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