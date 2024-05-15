Потери РФ на 15 мая: ВСУ уничтожили 1 510 оккупантов и почти полсотни ББМ

Потери РФ на 15 мая 2024 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 510 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 812-е сутки полномасштабной войны достигли почти 487 тыс.

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Потери РФ на 15 мая 2024

личного состава – около 486 940 (+1 510);

танков – 7 510 (+14);

боевых бронированных машин – 14 508 (+48);

артиллерийских систем – 12 538 (+23);

реактивных систем залпового огня – 1070;

средств противовоздушной обороны – 798;

самолетов – 351;

вертолетов – 325;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 10 015 (+30);

крылатых ракет ‒ 2 199 (+2);

кораблей (катеров) ‒ 26;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 16 955 (+48);

специальной техники – 2 061 (+7).

Полномасштабная война в Украине длится уже 812-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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