Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери РФ на 15 мая: ВСУ уничтожили 1 510 оккупантов и почти полсотни ББМ
Потери РФ на 15 мая 2024 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 510 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 812-е сутки полномасштабной войны достигли почти 487 тыс.
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Потери РФ на 15 мая 2024
- личного состава – около 486 940 (+1 510);
- танков – 7 510 (+14);
- боевых бронированных машин – 14 508 (+48);
- артиллерийских систем – 12 538 (+23);
- реактивных систем залпового огня – 1070;
- средств противовоздушной обороны – 798;
- самолетов – 351;
- вертолетов – 325;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 10 015 (+30);
- крылатых ракет ‒ 2 199 (+2);
- кораблей (катеров) ‒ 26;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 16 955 (+48);
- специальной техники – 2 061 (+7).
Полномасштабная война в Украине длится уже 812-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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