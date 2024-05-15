Вечером 15 мая возможны аварийные отключения света – Укрэнерго

В случае роста потребления электроэнергии 15 мая в вечерние часы, с 18:00 по 23:00, возможны аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей.

Об этом предупреждает Укрэнерго.

График отключения света 15 мая

— При росте потребления в вечерние часы 18:00-23:00 Укрэнерго прогнозирует введение аварийных отключений бытовых и промышленных потребителей. Также сегодня с 00:00 по 10:00 и с 16:00 по 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности, — говорится в сообщении.

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Утром 15 мая по всей Украине уже применяли аварийные отключения света.

Контролируемые аварийные отключения электричества для промышленных и бытовых потребителей действовали во всех регионах страны с 06:40 по 09:00.

В Укрэнерго объяснили, что после российских ракетных ударов по объектам энергосистемы образовался дефицит вследствие роста потребления из-за похолодания.

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